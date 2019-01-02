糗！華為推特賀新年貼文 用Iphone發的

華為的推特帳號用Iphone貼文新年祝賀文，引起網友關注。（截圖自推特）

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中時電子報

才剛經歷多事之秋的2018年，大陸電信巨擘華為在新一年起就出包！正如各行各業廠商紛紛在社群媒體上慶賀新年，有眼尖的網有注意到，華為的新年慶祝貼文竟然不是用自家手機，反而是用Iphone！雖然華為緊急刪除這篇貼文，但早已被截圖留存，在網路上狂傳。

根據huawei central網站報導，華為去年12月31日在推特上發布新年祝福，表示「華為全體祝大家2019年新年快樂，我們的新年展望是給你們更多理由使用華為，連結你們所關注的事」，不過這篇新年慶祝貼文卻被網友稱為「推特警察」的布朗里（Marques Brownlee）發現貼文下方卻留下了「自Twitter的iPhone客戶端發出」（Via Twitter for iPhone）的標記，讓人不禁懷疑是否連華為自家小編都認為別家產品比較好用。

雖然華為立刻將貼文刪除，不過早就被布朗里截圖轉貼，華為小編還在他的貼文下解釋「華為與消費者、合作夥伴，甚至競爭對手一同投資建立開放平台全球化，將數位聯結的智能世界帶給每一個人、每一家庭與組織」，但反遭布朗里吐槽說「小編回文應該也要用Iphone發才能證實所言喔！」。

該報導稱，出這種包不應該完全歸咎於華為，畢竟華為是雇用許多第三方的市場行銷公司去替他們經營社群帳號；且三星和蘋果亦曾多次犯過類似錯誤，如蘋果最近還用推廣自家產品Apple Music 時，不小心用安卓設備在推特發文。

(中時電子報)

文章來源：Huawei has been caught tweeting from an iPhone

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