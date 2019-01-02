非洲豬瘟有多可怕？動物園營隊徵「豬隊友」揭秘趣

2019年01月02日 10:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過一個多月，就是農曆春節了！今年是「豬」年！你可知台灣也有原生豬？野豬和山豬有甚麼差別?家豬和野豬是同一個物種嗎？最近聲名大噪的非洲豬瘟到底有多可怕？台北市立動物園於1月舉辦4梯次的「豬事大吉-豬年生肖營」，營隊活動將於明天1月3日(四) 上午10點開放網路報名，歡迎國小3-6年級學童踴躍報名，帶你認識你所不知道的「豬」事，還可以體驗保育員照顧豬寶寶喔。

台灣野豬是冰河期由亞洲大陸播遷而來，屬於歐亞野豬的一個特有亞種。（台北市立動物園提供）

動物園每年農曆年前後，都會依著當年生肖舉辦營隊活動，今年於1月21日到24日共辦理4梯次的「豬事大吉-豬年生肖營」，每梯次招收學員30名，研習活動一律採網路報名，報名至1月16日截止。

參加「豬事大吉-豬年生肖營」可以體驗保育員照顧「豬」的工作唷！（台北市立動物園提供）

很少人知道台灣有兩種原生的豬種，就是台灣野豬和蘭嶼豬。台灣野豬是冰河期由亞洲大陸播遷而來，屬於歐亞野豬的一個特有亞種，在原住民狩獵文化中相當重要，這次活動也邀請到布農族的朋友擔任講師，分享布農族人代代相傳的山林智慧。蘭嶼豬是由台灣野豬的祖先群，於冰河時期經由陸橋由東南亞島嶼播遷到台灣，在蘭嶼牠是達悟族人生活的一部份，對貢獻生物醫學領域發展，也有相當潛力。

歡迎國小3-6年級學童踴躍參加「豬事大吉-豬年生肖營」，帶你認識你所不知道的豬（家豬）。（台北市立動物園提供）

豬除了是人類食物的重要來源，更廣泛應用在醫療及實驗上，動物園今年寒假透過營隊活動，帶你深入認識你所不知道與豬有關的事，還可以體驗動物保育員的工作，照顧蘭嶼豬寶寶，最後每位學員還可以帶一條手工絹印的豬豬手帕回家，學習從日常生活中實踐環保愛地球、護樹愛動物。不要猶豫，趕快報名吧！本活動諮詢專線：(02)29382300分機504林小姐。

(中時電子報)