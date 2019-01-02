MLB》菊池雄星加盟水手 仍有強賽揚強投待價而沽

菊池雄星加盟水手隊。（大聯盟官方推特翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

日職強力左投菊池雄星與水手隊簽下合約，其他像是柯賓(Patrick Corbin)、艾沃迪（Nathan Eovaldi）、哈普（J.A. Happ）、莫頓(Charlie Morton)等自由球員也都找到新家，目前自由球員市場仍有前賽揚強投凱寇(Dallas Keuchel)待價而沽。

菊池雄星與水手隊簽下最長7年1.09億美元(約33.3億台幣)的合約，前3年菊池的薪資為4300萬美元，之後菊池的選擇權為1年1300萬美元，水手也能以6600萬美元延長4年合約。

不過現在自由球員市場仍有如凱寇這樣強力的先發投手，雖G.岡札勒斯（Gio Gonzalez）、D.賀蘭(Derek Holland)、巴克霍茲(Clay Buchholz)、麥利(Wade Miley)也是不錯的選擇， 但凱寇年紀、經歷及續航力都較有優勢。

凱寇過去5個球季共投了950.1局，留下3.28的自責分率及1.18的每局被上壘率，2015年曾獲得美聯賽揚獎、美聯勝投王及入選明星賽，2014年起連續3年拿到金手套獎。

即使水手簽下菊池雄星，凱寇無庸置疑仍是目前自由球員市場最強力先發左投，不過根據近來的報導，凱寇似乎正在尋求5年至6年長度的合約，有些球隊因此卻步。

紅人、費城人、天使、釀酒人及遊騎兵或許都適合凱寇，但這些球隊也有可能傾向尋求合約較小的投手，水手隊與菊池雄星簽下合約後，會對凱寇造成影響嗎？或許也是未來自由球員市場值得關注的焦點。

(中時電子報)

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