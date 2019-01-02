以為老友LINE來電借錢 婦人險被騙15萬

員警上前關切陳姓婦人匯款。（徐養齡翻攝）

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員警上前關切陳姓婦人匯款。（徐養齡翻攝）
詐騙集團透過訊息控制婦人。（徐養齡翻攝）

新竹縣1名陳姓婦人日前接到多年老朋友的LINE來電，聲稱有急事需借用15萬元，陳婦直覺認為聲音就是老友本人，毫不猶豫便直奔銀行匯款，幸好被機警行員及員警發現，改撥手機號碼給友人，才確認是騙局一場。

警方調查，60歲陳姓婦人生活單純，常與三五好友透過LINE聯繫，上月26日突然接到1名好友的LINE電話，對方聲稱換了手機號碼，要急用15萬元，請婦人趕緊匯款到其帳戶，陳婦覺得聲音很像友人，便沒多懷疑，拿了存摺就直奔台銀。

匯款時，陳婦不斷在櫃檯前滑手機，引起行員引起行員鄭婉婷、襄理楊淑惠的注意，並通報派駐的保七員警范鎧發、呂切克前來關心。

「這是詐騙喔，妳有打電話問過妳朋友嗎？」員警得知陳婦匯款始末，立刻就識破是詐騙手法，但陳婦始終堅持對方是很熟的朋友，絕對沒有問題，要趕緊匯款救人。

員警與台銀行員勸說，15萬也不是小錢，只有用LINE聯繫很危險，可以用手機電話再做確認才比較安全。婦人半信半疑撥給老友「原有」的手機電話，才發現朋友根本沒有向她借錢，朋友這才發現LINE帳號被盜。

警方看過陳婦與詐騙集團的LINE對話，發現對方除了打語音通話外，還不斷傳訊試圖控制陳婦，陳婦也乖乖回報到銀行排隊，隊伍還很長的現場情形，詐騙集團再下指導棋子，「沒關係，用完單子拍給我」，將陳婦騙得團團轉。

(中時 )

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