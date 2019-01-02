影》首次對決小威 費德勒好緊張

2019年01月02日 10:39 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

透過霍普曼盃男女混和團體網球賽，生涯加起來總共獲得超過43座大滿貫冠軍的瑞士天王費德勒（Roger Federer）、美國女網天后小威廉絲（Serena Williams）生涯首次在混雙場上對絕，尋求衛冕的費德勒和搭檔班西琪（Belinda Bencic），以4：2、4：3擊敗小威和提亞佛（Frances Tiafoe），最終總比分瑞士隊2比1壓過美國隊。

這場霍普曼盃混雙吸引了1萬4000名觀眾進場，賽後氣氛也是一片歡樂，費德勒和小威廉絲還在場中自拍，費爸說：「要接小威的發球讓我好緊張喔！大家都談論她的發球有多好，真的跟她交手後，才能真的明白為什麼小威的發球這麼驚人，因為你真的很難判斷。能夠跟小威交手非常有樂趣，可以看到這位女將是多麼有決心又專注，我很欣賞這點。」

小威廉絲則說：「這場比賽太有趣了，能夠我們生涯顛峰在同一場比賽過招實在太酷了。我很興奮，說真的，這應該是我生涯之戰，和一位偉大的球員對戰，費爸是非常令人敬佩的好手，這場比賽有其意義在。」

瑞士、美國的霍普曼盃對決，費德勒先在男單6：4、6：1擊敗提亞佛，接著小威在女單4：6、6：4、6：3取勝班西琪，最後決定勝負的混雙再由瑞士隊收下關鍵勝利，混雙比賽中小威幾次在第二盤後段按摩著右肩，所幸不是受傷，她解釋：「比賽來回的很快，我只是沒有足夠時間讓肩膀裝填好彈藥，這是很平常的。」

霍普曼盃在澳洲西岸的柏斯舉行，瑞士隊只要在當地時間周四於分組賽擊敗希臘隊，就能獲得周六決賽的門票，美國隊因為先後不敵希臘隊、瑞士隊，確定無法晉級。

(中時電子報)