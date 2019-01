View this post on Instagram

. ♡ . 私事ではありますが この度新しい命を授かりました。 . 只今妊娠5ヶ月の安定期に入り 体調もようやく落ち着いてきたので このタイミングでご報告させて頂きます。 . 愛する人との間に大切な命を授かれた事がすごく幸せです。 . まだまだ未熟者ではありますが. 温かく見守って下さると嬉しいです♡ . 私とっても幸せですー🤲🤲❤️ . #妊娠報告#妊娠5ヶ月#プレママ #マタニティライフ