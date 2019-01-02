影》八仙塵爆害15死471傷 呂忠吉判刑5年 稱「該說的都說了」入監

2019年01月02日 10:50 中時 陳俊雄 影音／ 黃鈺潔 影音／

引發八仙塵爆重大傷亡遭判5年徒刑的彩色派對負責人呂忠吉，上午前往新北地檢署報到後發監執行。（陳俊雄攝）

新北市八仙樂園塵爆造成15死、499人受傷重大意外，主辦「彩色派對」釀災的玩色創意負責人呂忠吉去年12月遭判業務過失致死罪「滿貫」刑度的5年徒刑，併科9萬元罰金定讞，2日上午9時40分左右提前到新北地檢署，對於賠償問題他覺得台灣司法不公，判決結果他不一定會「follow」，新北檢則將把他送至北監後再移往宜蘭監獄執行。

2015年6月27日，呂忠吉以玩色創意公司名義，租用新北市八仙樂園戲水池舉辦「彩色派對」，呂並擔任活動總指揮、總負責人，負責派對企劃及行銷、活動流程、現場場控等事宜，卻因現場噴灑大量色粉，被舞台高溫燈具引燃發生塵爆，釀成15人死亡、471人輕重傷慘劇。

呂忠吉一審被士林地院判處4年10月徒刑，到了高院審理時，加重改判業務過失致死罪最高刑度的5年徒刑，併科9萬元罰金，最高法院也在去年12月12日維持原判定讞。

呂忠吉原訂上午10時報到，但他提前9時40分就抵達新北地檢署，呂忠吉原本聲稱願意賠償，他說到最後對認為台灣司法不公，很多事情「都是要等我進去才有結果」，甚至一度表示必不一定會follow法院判決結果。

呂忠吉認為，全案還有許點尚未釐清，秀像目前全案3度聲請再議，目前部分案情也還在偵查中，他認為台灣司法不公平，「有很多事情要等我進去才有了結」。

對於媒體詢問對於家屬有沒有要說，呂忠吉則是簡短表示「該說的都說了」隨即在90度鞠躬之後，轉身前往偵查庭等候發監執行。

雖然呂忠吉刑事遭判有罪且已入獄，但出租場地的八仙樂園在刑事部分卻獲士檢不起訴處分，經被害人兩度聲請再議成功，目前士檢仍在偵查中。

本案民事賠償部分，478位被害人提出2件團體訴訟，及委請律師提出求償訴訟，合計向呂忠吉及八仙樂園求償100多億元，目前由士林地院審理中。

(中時 )