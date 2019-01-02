三級片女星為父陪酒 1杯啤酒讓她慘遭性侵4小時

2019年01月02日 10:52 中時電子報 張達智

曾拍過《玉蒲團》系列電影的女星羅桂英（已從母姓改名張桂英），為照顧高齡93歲老父搬回老家花蓮，在卡拉OK店當公關陪酒，不料竟遭酒客下藥性侵4小時，提告後因罪證不足不起訴。她發現同行至少6位姊妹，遭同一男子以相同手法下藥性侵，氣憤向媒體爆料，盼能讓惡狼得到應有懲罰。

現年52歲的張桂英，原本在東大門夜市擺玉米攤維生，因陸客減少導致生意慘淡，改行當酒店公關。她向蘋果爆料，去年2月一名楊姓酒客（35歲）在啤酒內下藥，之後將她帶至汽車旅館性侵4小時。

張桂英說楊男身高180公分、體型壯碩，她根本無力抵抗，而且對方身上還帶著2粒威而鋼，根本早有預謀。可惡的是，她三度向櫃台服務生喊「幫我報警」，對方竟冷回「不會用自己的手機報案嗎？」

她怕遭暴力對待，只能佯裝配合楊男一起走出汽車旅館，還被楊男搶走手機，之後跳車向路人求救。事後驗傷驗血報案，驗出血液中有三級毒品。

但檢警調查，依飯店模糊監視器畫面及服務生說詞，「走路看起來無異狀」等理由，將該性侵害案不起訴處分。張女更表示，事後她發現同行至少6位姊妹，都曾被楊男以同樣手法下藥性侵，可是楊男卻都無法被定罪，希望外界可以幫她討回公道，讓惡狼被繩之以法，不能繼續危害其他弱女子。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

★中時電子報提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪

(中時電子報)