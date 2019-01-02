影》小英斥對岸未通報豬瘟疫情 他回嗆：禽流感呢？

2019年01月02日 10:50 中時電子報 戴安瑋 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

一級嘴砲技術士在臉書上發文。翻攝一級嘴砲技術士臉書

總統蔡英文昨在總統府內發表2019新年談話時，批評中國大陸若豬瘟疫情防治都無法真心合作，哪來的兩岸一家親。對此，農業評論家「一級嘴砲技術士」表示，雲林自2015年禽流感大爆發起，H5型禽流感一直沒有消失過，相較於非洲豬瘟，禽流感的注目度就沒那麼高。

向陸喊話！ 蔡：豬瘟無法合作 哪來兩岸一家親？

總統蔡英文昨在總統府內發表2019新年談話時，針對兩岸關係，提出「4個必須」與建構「3道防護網」，同時批評，中國大陸若豬瘟疫情防治都無法真心合作，哪來的兩岸一家親；與其千方百計讓台灣的政治人物說出通關密語，不如務實在民生安全上合作。

對此，經常在網路上針砭農業政策的一級嘴砲技術士，在臉書上發文表示，「相較於非洲豬瘟，禽流感的注目度就沒那麼高」。他說，雲林自2015年禽流感大爆發起，Ｈ５型禽流感一直沒有消失過，你看不到只是因為沒有報導。當年大撲殺之後，不少畜牧場依舊使用開放式、低防疫水準的畜舍復養，病毒從一場飄散至另一場，殺完一場又一場，禽流感也從境外移入變成了本土保毒了。

網友紛留言說，「不用意外，這裡是台灣，專長就是成本外部化」、「不能打擊政敵+不能黑大陸，這樣就提不起覺青的興趣了」。

(中時電子報)