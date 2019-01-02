《告台灣同胞書》40周年 習近平：絕不為台獨留任何空間

2019年01月02日 10:54 中時電子報 李俊毅

告台灣同胞書發表40周年紀念大會，中共國家主席習近平致詞。(截自央視畫面)

《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會

今天是中國大陸發表《告台灣同胞書》40周年紀念，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在紀念大會中致詞時表示，台海走向和平穩定是必然，任何人無法阻擋。他並強調，，一中原則是兩岸共同政治基礎，秉持一中原則，台灣同胞就能受益，背離一中，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。統一事是歷史大事，台獨是歷史逆流，是絕路，中國大陸絕不會為各種形式的台獨活動留下任何空間。

習近平指出，海峽兩岸分隔已屆70年，1949年以來，中國政府、人民以解決台灣問題、實現祖國完全統一為矢志不渝的歷史任務。70年來順應兩岸同胞情感，實現全面直接雙向三通，實現大交往、大合作局面，兩岸交流合作日益密切，彼此心靈日益契合。

他強調，兩岸同屬一個中國是法理事實，兩岸同胞都是中國人血濃於水的天然情感，更是任何人任何勢力都無法改變的，台海形勢走向和平穩定的時代潮流，任何人都無法阻擋。祖國必須統一，也必定統一，統一事是歷史大勢，事實證明，台獨勢是歷史逆流，是走不通的絕路。

習近平表示，廣大台灣同胞都要認清，台獨只會給台灣帶來重大禍害。中國大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不會為各種形式的台獨活動留下任何空間。中國人不打中國人，願意以最大誠意最大努力爭取和一統一前景，以和平方式實現統一，但不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項。

習近平表示，在這裡隆重集會，告台灣同胞40周年，值此新年之際，代表祖國大陸人民，向廣大台灣同胞，智以陳志問候和中心祝福，海峽兩岸分隔已屆70年，台灣問題產生和演變，近代以來，中華民族命運休戚與共 1840年鴉片戰爭後，西方列強入侵，中國陷入內憂外患，山河破碎，台灣更被外族侵占半個世紀，為戰勝未來侵略，實現國家統一 中華兒女進行了可歌可泣的鬥爭，台灣同胞作出了重要貢獻，1945年中國人民抗日戰爭，取得重大勝利，台灣重回祖國懷抱，但因中國內戰延續和外部勢力干涉，陷入長期特殊對立。

1949年以來中國政府、人民 解決台灣問題實現祖國完全統一 作為駛至不瑜的歷史任務 團結台灣同胞，從緊張對事，走向和平發展道路，取得突破進展，70年來順應兩岸同胞，實現全面直接雙向三通，實現大交往、大合作局面 兩岸交流合作日益密切，彼此心靈日益切合，台灣同胞為祖國同胞做出重要貢獻，秉持求同存異精神，秉持一個中國原則，達成謀求國家統一的現實，開闢兩岸關係和平發展道路，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。

提出一國兩制科學構想，確立了和平統一一國兩制等基本方針，回答了新時代 兩岸關係和平發展， 共同致力於民族偉大復興，和時代命運體，70年來 我們高舉和平發展合作共贏機制，和平發展五機制。

中華民族整體利益和長遠利益，兩岸同屬一個中國的法理事實，是任何人都無法改變，兩岸同胞都是中國人血濃於水的天然情感，是任何人任何勢力都無法改變的，台海形勢走向和平穩定，時代潮流是任何人都無法阻擋，兩岸和平發展更是任何人無法阻擋的 祖國必須統一，也必定統一，歷史定論，順應歷史大事，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一和平進程。

第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標，民族復興事是大勢所趨，兩岸迄今尚未統一，是遺留下來的創傷，兩岸應謀求統一、推進統一歷史進程，撫平歷史創傷，台灣同胞要做堂堂正正中國人，促進國家完全統一，作為無上光榮的事業，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉在於民族復興、兩岸關係和平發展，要兩岸同胞共同推動、維護，由兩岸同胞共同分享中國夢，促進兩岸共同發展、民族復興，兩岸中國人才能過上富足美好生活，台灣同胞定然不會缺席中國走向富足。兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的榮耀，「台灣問題因民族落亂產生，必將隨民族復興而終結」。

第二，探索兩制，和平統一一國兩制，是最佳方案、方式，體現海納百川的中國智慧，也有利於台灣長治久安，制度不同，不是統一障礙，更不是分裂藉口，一國兩制提出，照顧台灣現實情況，維護台灣同胞福祉，會充分考慮台灣現實情況，廣泛聽取兩岸各界建議，會充分照顧到台灣同胞感情，和平統一後和，台灣同胞生活方式將得到充分尊重，私人財產、宗教信仰，將得到充分保障。「兩岸的政治分歧，不能一代接一代傳下去」，兩岸應凝聚共識，爭取早日解決政治對立，實現台海和平統一。

以對話取代對抗，以合作取代爭鬥，以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠，願和台灣各黨派開展對話勾動 廣泛交換意見，推動政治談判，習近平並表示，他鄭重倡議，在認同九二共識的政治基礎上，兩岸推舉代表性人士，開展廣泛協商，達成制度性安排。

第三，堅持一個中國原則，維護和平統一前景，盡管海峽兩岸尚未統一，但大陸和台灣統屬一中從未改變，一中原則是兩岸共同政治基礎，台灣同胞就能受益，背離一中原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。統一事是歷史大事，是正道。台獨勢是歷史逆流，是絕路。

廣大台灣同胞都要認清，台獨只會給台灣帶來重大禍害。願意為和平統一，創意最大努力，爭取和一統一前景，以和平方式實現統一，不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項，和極少數台獨分裂勢力，絕不是針正對台灣同胞。

第四，深化兩岸發展，兩岸同胞血脈相連，中國人要幫中國人，率先和台灣同胞分享大陸發展機遇，讓大家有更多獲得感，統一後，台灣將永保太平。有強大祖國做依靠，台灣的民生福祉會更好、更大，在國際上腰桿會更有底氣、更有尊嚴。要積極推進兩岸 打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，兩率先實現金馬和福建沿海地區通水通電、通橋，共享便捷化。

第五，增進心靈契合，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸心靈的歸屬，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸交流不能停、不能斷、不能少，推動創新性發展，要交流發展，將心比心，加深相互理解，秉持同胞情、同理心，以正確歷史觀，弘揚偉大民族精神，「親人之間沒有解不開的心結」。共求和平統一，偉大祖國永遠是所有愛國力量的堅強後盾，珍視和平，追求統一。國家的希望、民族的未來在青年，熱忱希望台灣青年來祖國大陸來追夢、圓夢，協首同心為同胞謀福祉，為民族創未來，

長期以來港澳同胞和海外僑胞做出積極貢獻，希望未來能一如既往為推動兩岸關係和平發展，世上只有一個中國，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，反對台獨分裂活動，中國人的是要由中國人來決定，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。

(中時電子報)