《告台灣同胞書》40周年 劉結一：牢牢把握兩岸關係主導主動權

2019年01月02日 11:50 旺報 呂佳蓉

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今在北京舉行，大陸國台辦主任劉結一表示，在以大陸國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係主導權主動權，引領兩岸關係發展方向，穩步克難前行；他也提到，陸方在一個中國原則基礎上推動兩岸政治交往不斷取得突破。

劉結一首先在致詞中表示，《告臺灣同胞書》具有劃時代意義，標誌著黨中央對台方針政策的重大發展，特別是十八大以來，習近平站在黨與國家事業發展的高度上，提出許多理論內涵豐富的對台大政方針。在黨中央對台工作大政方針指引下，陸方在一個中國原則基礎上推動兩岸政治交往不斷取得突破。

他也提到，1992年海基會與海協會達成體現一個中國原則的「九二共識」，雙方在此基礎上成功舉行「汪辜會談」，邁出兩岸關係歷史性的一步；2005年國共兩黨領導人實現歷史性會談，達成《兩岸和平發展共同願景》；2015年兩岸領導人舉行歷史性會晤，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸關係和平發展推到新的高度。

有關民間交流方面，劉結一指出，自1987年底打破兩岸同胞長期隔絕狀態後，兩岸同胞往來日益頻繁、經濟合作日益密切、文化交流日益活躍。十九大以來，陸方一如既往秉持「兩岸一家親」理念，率先同臺灣同胞分享大陸發展機遇，逐步為臺灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，惠及廣大臺灣同胞的系列政策措施持續走深走實。

劉結一指出，「和平統一、一國兩制」是解決臺灣問題、實現國家統一的最佳方式，必將在時代潮流中展現更大生機活力，獲得兩岸同胞更廣泛擁護。兩岸中國人在堅持一個中國原則和「九二共識」的政治基礎上，完全能夠解決好自己的問題。「台獨」勢力及其分裂活動嚴重損害兩岸同胞整體利益和中華民族根本利益，絕不會得逞，必將被歷史拋棄。兩岸關係走近走穩走好、祖國實現完全統一的大勢，必將越來越強勁。

(旺報 )