昆凌新年首po曬兒正面 網爭論「這點」登微博熱搜第一名！

昆凌新年第一po，驚喜曬出兒子小小周正臉照。(取材自昆凌臉書)

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中時電子報

混血女星昆凌2015年樂嫁周杰倫升格「天王嫂」，婚後趕緊度湊得一個「好」字，生下女兒小周周(Hathaway)跟兒子小小周(Romeo)，夫妻倆升格當爸媽後，一改過去低調神祕作風，不但經常放閃，也常分享日常生活照片，但唯獨沒曝光過孩子們的樣貌，對小孩相當保護。

而昨天是2019新年第一天，周杰倫帶著一家妻小遠離台北的濕冷天氣，飛到昆凌娘家澳洲度過新年假期，夫妻倆跨年夜欣賞了天團「ABBA」的演唱會，隔天更把握舒適宜人的好天氣，跟昆凌爸爸祖孫三代一起搭乘遊艇兜風，昆凌也開心在臉書po出出遊照，寫下：「開啟新的一年的完美方式！」，只見不但夫妻倆恩愛同框，阿公竟驚喜抱著1歲的小小周入鏡，只見小寶貝戴著兒童墨鏡乘風破浪，一頭柔軟棕色頭髮被吹亂，整張正臉幾乎完整露出，萌度百分百。

新年第一天，小小周難得露出了臉龐，昆凌的「家族出遊照」立刻引發網友熱烈討論，直呼小小周酷勁十足，尤其嘟起的嘴型，像極了老爸周董，被讚「Romeo簡直是杰倫的縮小版啊」、「好可愛，都說兒子隨媽，應該是個大眼睛萌娃」，中國大陸網友超熱絡討論小小周長得像誰，這話題瞬間登上微博熱搜，還直衝首位，足見周董家孩子正臉照吸睛程度。

(中時電子報)

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