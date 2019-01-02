影》三太子加持！美「玫瑰花車」遊行 台獲國際首獎

2019年01月02日 11:02 中時電子報 馮英志

台灣三太子再次在國際舞台發揚光大！台灣中華航空參加美國年度新年盛事「玫瑰花車遊行」，以「台灣之聲」為題打造三太子巨型人偶，加上廟會傳統的鼓陣、官將首以及三太子鮮明形象，替台灣蟬聯國際首獎。

台灣中華航空參加美國年度新年盛事「玫瑰花車遊行」

美國玫瑰花車遊行是每年元旦盛事，與紐約時代廣場倒數計時和阿斯維加斯除夕夜煙火合稱全美新年三大慶典活動，每年吸引數十萬全球觀光客。

據中央社報導，代表台灣的華航遊行陣容包括大型花車、樂儀旗隊、馬術隊共88個單位，以廟會傳統的鼓陣、官將首及三太子呈現「台灣之聲」（Rhythms of Taiwan），以呼應大會主題「生命的旋律」；華航這次參展花車全長17公尺、高10公尺，主體是擊鼓的三太子，歷時7個月製作，使用40多種天然花卉與表現台灣文化特色的五穀雜糧。

華航遊行陣容包括大型花車、樂儀旗隊、馬術隊共88個單位，以廟會傳統的鼓陣、官將首及三太子呈現「台灣之聲」（Rhythms of Taiwan）。（中央社）

另外，董事長樂團名曲「眾神護台灣」在美國街頭響起，花車上多名洛杉磯僑胞擔綱演出，融合了傳統與創新元素，演繹出熱鬧活潑又吸睛的道地台灣味。

美國玫瑰花車遊行比賽評審標準嚴格，除花卉種類、藝術表現之外，是否符合年度主題也是評比重點。此外，花車遊行除了首獎之外，分別在花車設計、花卉呈現與娛樂價值等三大類別，頒發20多個獎項，華航連2年拿下國際首獎（International Award）。

(中時電子報)