北市跨年晚會被罵翻 陳思宇仍評「順利、圓滿」

2019年01月02日 11:11 中時 張潼

台北市長柯文哲今年立委補選推出子弟兵、前觀傳局長陳思宇「披白袍」參選，但日前跨年晚會直播1小時電競挨轟冷場，這又是陳思宇局長任內規畫的構想，讓不少民眾甚至市議員直言，恐影響選情。對此，陳思宇今受訪時仍重申，跨年舞台能讓台灣之光電競產業被國際看到，也有許多藝人表演很精彩，「我是蠻替大家開心， 跟同仁一起的努力，都做得很順利、圓滿。」

陳思宇表示，台北市是台灣的首都，我們希望讓這跨年舞台可以把台灣之光，像是電競產業推到世界上去，電競在全球有將近300億產值，全世界也有3億直播人口在觀看，所以這次力求創新下，透過這樣國際性舞台，讓台灣之光送到世界平台上，是台灣真的走出去、世界真的走進來，這邊也是要再次感謝大家，希望大家給辛苦同仁、電競選手多點鼓勵。

陳思宇進一步指出，自己那天跑行程到很晚，僅透過手機觀看倒數直播，但「我是蠻替大家開心，跟同仁一起的努力，都做得很順利、圓滿。」

媒體追問，雖被罵翻，但仍覺得跨年晚會很成功？陳思宇強調，跨年當晚天氣相對冷，感謝年輕朋友在雨中支持電競產業，也有非常多藝人表演很精彩，希望大家多給點鼓勵。

會不會擔心因此影響選情？陳思宇說，這次這一步，台北市率先走出一個創新的精神，我們是年輕人就要一起支持台灣的新產業，亞運即將列入項目，也可能2024列入奧運，所以對電競絕對有十足信心，節目安排或流程，有想法落差，可以再檢討、改進，這也是新一代年輕人跟政治人物在做這樣規畫時，很樂意調整的。

(中時 )