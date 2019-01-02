TLC名廚安德魯批美國中餐廳 主持工作全喊卡

2019年01月02日 11:23 旺報 廖慧娟

紐約名廚安德魯·席莫（Andrew Randy S. Zimmern），是TLC旅遊與生活頻道的當家主廚之一，因2018年夏天批評「美式中餐」不道地遭到炮轟，雖然他事後道歉，自認過於傲慢，部分媒體與網友也為他澄清，認為他沒有對中餐不敬，但爭議依然不斷發酵，美媒Page Six網站報導，2018年12月29日傳出他主持的節目都被撤檔，並中止所有製作。

安德魯2018年在老家明尼蘇達州開了一家中餐連鎖餐廳，接受媒體採訪時，表示希望提供消費者正統的中國菜，並批評美國連鎖中餐廳製作的是「美式中餐」不夠道地，發表「中西部中餐館賣冒牌中國菜」、「美國知名連鎖中餐館是在搶錢」等的爭議言論，隨即被美食評論家及網友批評他侮辱亞裔美國人，事業大受影響，

安德魯·席莫主持的《古怪食物Bizarre Foods with Andrew Zimmern》、《古怪天下Andrew Zimmerns Bizarre World》、《與死亡共餐Dining with Death》等節目，擁有極高知名度，他也曾來亞洲取景，品嘗兩岸三地的美食，擁有眾多粉絲，沒想到卻因他為拉抬自家的中餐廳，批評其它餐廳的舉動，導致目前他在美國Travel Channel主持的《古怪食物》、《席莫名單The Zimmern List》都喊卡，也沒有新一系拍攝計畫，事業一落千丈。

(旺報 )