《告台灣同胞書》發表40周年紀念會 習近平提5政策重點

2019年01月02日 11:28 旺報 藍孝威 呂佳蓉、

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今在北京舉行，大陸國家主席習近平提出五點，並表示世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會普遍共識。國際社會廣泛理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。中國政府對此表示讚賞和感謝。中國人的事要由中國人來決定。台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。

今日包含中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝，全國婦聯黨組書記、副主席、書記處第一書記黃曉薇，與大陸國台辦主任劉結一都有發表致詞。此外，國台辦歷來三屆主任王毅、張志軍、劉結一罕見同台，也格外引人矚目。

習近平指出，第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標。廣大台灣同胞都是中華民族一分子，要做堂堂正正的中國人，臺灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繋於民族復興。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結

第二，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧臺灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。

習近平表示，第三，堅持一個中國原則，維護和平統一前景。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。中國人不打中國人。我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。

第四，深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。和平統一之後，臺灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，臺灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。

習近平也說，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

第五，實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。國家之魂，文以化之，文以鑄之。兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，推動其實現創造性轉化、創新性發展。

(旺報 )