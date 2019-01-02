習近平倡議：在九二共識基礎上 兩岸政黨推舉代表協商民族未來

2019年01月02日 11:34 旺報 潘維庭

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日上午十時在北京人民大會堂登場，大陸領導人習近平發表重要談話。習近平表示，我們鄭重倡議，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

他也強調，「在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體同我們的交往都不存在障礙。以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。」

在講到「一國兩制」方面，習近平也強調，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。「一國兩制」的提出，本來就是為了照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉。

他指出，「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

習近平特別指出，「中國人不打中國人」。願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

紀念會上包含中共中央軍委副主席許其亮、人大常委會副委員長王晨、中共總書記習近平、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央政治局委員楊潔篪均出席；另外，王毅、張志軍、劉結一3位前後任國台辦主任也在台上。

(旺報 )