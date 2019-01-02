鼓勵醫院降低護病比 健保挹注6億多元加成給付

2019年01月02日 11:38 中時 魏怡嘉

為鼓勵醫院降低護病比，健保今年將挹注6.14億元調升各層級醫院護病比加成率，健保署官員表示，護病比愈低，表示一位護士照顧的病患愈少，獲得的加成就愈高，最高可以到20％；另為提升重症護理照護，健保署亦投入3.72億元，調升各層級醫院加護病房5％護理費點數，兩項給付調整，將回溯去年12月實施。

健保署醫管組副組長劉玉娟表示，健保自2015年開始推動﹁護病比與健保支付連動﹂，且逐年調整，今年依護病比達成標準共可分為5個等級，且依等級予以2％~20％不等的加成給付。

劉玉娟指出，為了鼓勵各層級醫院護病比可以逐年愈降愈低，所以今年護病比降愈低，健保加成給付較往年增加，反之則減少。今年醫學中心若將全日平均護病比降到1:7以下（1名護士顧7位病人）、區域醫院1:10以下、地區醫院1:13以下，即可獲得最高20％的加成給付，較去年14％高出6％；但相對醫學中心若將全日平均護病比降到1:8.5~8.9、區域醫院1:11.5~11.9、地區醫院1:14.5~14.9，只能獲得最低2％的加成給付，較去年3％下降1％。

另為鼓勵醫院提升重症護理照護品質，今年加護病房護理費支付點數亦調升5％，地區醫院、區域醫院與醫學中心的各層級醫院加護病房護理費由原2698、3609及4277點，調升為2833、3789及4491點，預估將增加3.72億元，將以107年度醫院醫療給付費用總額﹁醫療服務成本指數改變率﹂預算支應。

(中時 )