高鐵春節疏運加開465班車 後天凌晨零時起開始搶票

2019年01月02日 11:38 中時 李宜秦

2019年春節假期長達9天，高鐵公司規劃自1月31日至2月11日春節疏運，預計加開465班次列車，包括南下240班、北上225班，12天共提供2138班次列車服務，旅客可從後天（4日）凌晨零時起開始購票。高鐵春節疏運期間仍有早鳥優惠與大學生優惠，旅客在搭車日前5到28天，有機會享早鳥65、8、9折優惠。

高鐵表示，春節疏運期間不適用商務車廂升等、25人以上大型團體與校外教學等專案。此外，將在疏運期間依據旅運狀況，每班列車都會提供3到5節的自由座服務，旅客持悠遊卡等就可直接感應進站。

使用定期票或回數票的旅客，春節疏運期間仍可使用搭乘，若優惠期限含2月2日至2月10日國定假日期間的車票，高鐵將自動於2月11日（含）起展延對應天數。也就是說，若該票優惠期限包括2月2日到2月4日，將自動往後延至2月11日到2月12日。

而春節疏運期間高鐵仍維持早鳥優惠與大學生優惠，共有645班次列車適用早鳥優惠，佔疏運總班次30％，旅客在搭車日前5到28天，就有機會享早鳥65、8、9折優惠。大學生優惠則有332班次列車適用，佔總班次15％。

旅客將可在後天凌晨零時起開始購票，可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買。高鐵提醒，TGo會員若要以紅利點數折抵票款，可直接登入網站點選「兌換專區」折抵。

尚未加入的旅客，只要年滿18歲，就可憑身分證字號與電子信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App加入會員，未來可享有紅利點數累積、生日禮等會員專屬好禮。

(中時 )