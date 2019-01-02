李正皓：高市府仍有過去長期服務民進黨的人 伺機挖洞等韓跳

2019年01月02日 11:41 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表示，高雄夢時代跨年派對破了三個紀錄，其中參與人數80萬人次引發議論。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓說高雄捷運公司刻意放出R6(凱旋站）進出僅約5萬人的訊息，是非常惡質的手法，「足見高雄市雖然名義上已經政黨輪替，但實際上市府內部依舊有許多過去長期服務民進黨的人，正伺機挖洞等韓國瑜跳」。

韓國瑜在跨年晚會上指出，現場民眾打破去年紀錄，高達80萬。不過高雄捷運公司提供的統計數字，民國107年12月31日捷運全線運量是36萬7718人次，夢時代所在的R6車站出站人數是4萬9945人次，人數遭到外界質疑「膨風」。

對此，李正皓在臉書發文指出，單論「大眾交通工具」，捷運只是其中一種，怎能僅用高捷的運量就可以推算前往夢時代跨年的人數呢？他質疑公車、客運的人數是多少呢？有沒有一起加乘上去？「更何況舉世皆知高雄捷運的運量低，大多數的高雄人可能都是騎車或是自駕到夢時代附近，再走路前往，請問這部分的人數有統計嗎？」他說顯然只看高捷運量來推估夢時代的跨年人數本身就具有統計上的明顯錯誤。

至於有80萬人次參與高雄夢時代跨年是不是「不可能」的事？他說持不可能論點的主要理由是有網友精算，夢時代跨年會場「頂多」容納50萬人，絕對不可能容納80萬人。對此，李正皓貼出兩則新聞打臉，包括2013年60萬人齊聚夢時代跨年、2014年70萬人齊聚夢時代跨年。他諷刺表示難道民進黨執政時夢時代會變大？韓國瑜當市長後夢時代就縮小？

李正皓指出，到底多少人到夢時代跨年是一個科學問題，最後的統計結果沒出來，誰也說不準，但他可確定當前不論是高捷的數據或是網友的統計，都是片面且錯誤的統計方式，背後藏著太多惡意的政治企圖，「而且這樣的惡意攻擊方式在未來只會多，不會少，韓國瑜市長真的要小心了！」

(中時電子報)