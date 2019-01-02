台灣同胞書40周年 習近平：金馬可與福建沿海通水、通電

2019年01月02日 11:49 旺報 潘維庭

海協會副會長孫亞夫2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會會場。（記者藍孝威攝）

海協會副會長孫亞夫2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會會場。（記者藍孝威攝）

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日上午十時在北京人民大會堂登場，大陸領導人習近平發表重要談話。習近平特別指出，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。他並舉例，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

習近平表示，要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，為發展增動力，為合作添活力，壯大中華民族經濟。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通。

他並舉例，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。

他指出，應深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎。「兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。我們對台灣同胞一視同仁，將繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台灣同胞台灣企業提供同等待遇，讓大家有更多獲得感。」

習近平認為，和平統一之後，「台灣將永保太平，民眾將安居樂業。有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴。」

紀念會上包含中共中央軍委副主席許其亮、人大常委會副委員長王晨、中共總書記習近平、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央政治局委員楊潔篪均出席；另外，王毅、張志軍、劉結一3位前後任國台辦主任也在台上。

(旺報 )