今明天氣仍溼涼 周五回暖可見冬陽

2019年01月02日 11:38 中時 廖德修

今（2）日是新的一年第一個上班日，氣象局表示，受到東北季風和南方水氣影響，天氣維持溼涼，各地雲量偏多有雨，北部及東半部降雨時間較長，尤其宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有大雨或豪雨發生的機率。這種天氣將持續至明天，但周五就會轉好，北部高溫將回升到24、25℃，中部26℃，南部27、28℃，並且有機會見到冬陽。

氣象局上午對宜蘭部發布豪雨特報，對基隆北海岸及新北、台北山區發布大雨特報。且因東北風明顯偏強，氣象局也對除了台北、南投、嘉市、高雄以外的18個縣市發布陸上強風特報。包括台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域有較大風浪，海上作業或海邊活動須注意安全。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，今明兩天從華南及南海移入的雲系增加，不過水氣並不多；僅桃園以北及東半部的降雨比較明顯，新竹以南雲量多，局部地區有零星小雨；明天溫度微升1、2度，但各地還是有點偏涼。

吳德榮說，周五、周六天氣會明顯轉好，冬陽再現、溫暖舒適，北部高溫甚至可達到26、27℃，中部28度，南部29、30度，可見到陽光。好天氣大約維持2天，周日（6日）東北季風南下、伴隨小股冷空氣，天氣再度轉涼，北台灣、東部有雨，高溫會下降6、7度。

天氣風險公司則說，這波冷空氣會在明天開始逐步減弱，溫度也會回升1、2度，且明晚開始東北部雨勢開始緩和，周五、周六各地雲量減少，天氣轉乾，中南部有機會看到陽光。

(中時 )