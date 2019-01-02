被分手女友爆瘋狂偷吃！周孝安：感謝李小姐的陪伴

李京恬被分手後控周孝安偷吃。（取材臉書）

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李京恬曝光之前與周孝安出遊照。（取材臉書）

周孝安被最新一期《鏡週刊》爆出回收舊愛，耶誕節前夕將模特兒前女友Doris帶回家共度佳節，疑吃回頭草。不過現在卻爆出案外案，與周孝安秘密交往半年的女星李京恬，1日深夜先後在私人臉書及臉書粉絲粉絲團轉發該新聞，並Po出兩人照片、公開點名周孝安：「現在是什麼新聞，聖誕節？我們還在一起啊！你還有第二波要傷害我」。

李京恬在文中寫到，「我倒（到）底看到什麼了，誰可以和我說。我們昨天分手，因為他告訴我他愛上拍戲前女友了。現在是什麼新聞，聖誕節？我們還在一起啊！你還有第二波要傷害我。我在上海拍戲，你瘋狂偷吃嗎？難怪你始終不願意公開我！」疑似看了新聞才知道自己被雙重劈腿而傷心欲絕。

周孝安則在2日凌晨2點在臉書回應，他先是澄清《鏡週刊》偷拍報導內容的對象，並不是他過去交往過的對象張小姐（Doris），而是一位女性朋友，且並無交往或玩弄意圖。該女性友人只是回到他住處後拿了聖誕交換禮物，又到了其他友人家聚會。

他說，對於與李小姐之感情，一切都出始於真心真意，但後續確實與李小姐正在溝通彼此之間無法修補的一些相處細節。如果有任何造成李小姐情緒與觀感上的不愉快或誤解，是他沒妥善處理，他也深感抱歉與自責，「感謝李小姐這段時間的陪伴」。

他最後表示，要對被誤會或是傷害到的友人說聲抱歉，未來他也會注意此方面的行事風格，避免造成不良觀感。也希望媒體朋友們，能高抬貴手不再去打擾他的朋友們，避免造成更多誤會或是影響生活，若有其他問題，他願意承擔與澄清。

李京恬經紀人麻生汶2日凌晨被記者詢問此事時，無奈又心疼表示，這是藝人的私事，她也不知道怎麼回應，「但有感受到京恬真的太傷心太崩潰了，才會憤而發臉書，這不太像是我認識的一向溫和的京恬」。

(中時 )

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