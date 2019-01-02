《全台最速報》回嗆陳思宇的連勝文們 連勝文：停在2014年蠻可惜的

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中時電子報
綜合報導

◎回嗆陳思宇的連勝文們 連勝文：停在2014年蠻可惜的

台北市士林、大同立委補選選舉倒數，國民黨中央委員連勝文2日早上陪同黨籍參選人陳炳甫到士林福華市場拜票，由於代表「柯家軍」出征的陳思宇曾暗酸對手是「連勝文們」，對此，連勝文回嗆，如果有參選人還停留在2014年是蠻可惜的，有沒有實在做事、個人表現才是最重要的。

◎3連霸嘉縣議員 蔡鼎三今晨病逝

2019年開春嘉義縣政壇折損一員大將，3連霸縣議員蔡鼎三2日清晨驚傳病逝，享年58歲，他於去年12月間因肺水腫到台南成大醫院就醫，還來不及參加宣誓就職，卻撒手人寰，令支持者及地方政壇錯愕、惋惜。

◎八仙塵爆案 呂忠吉判刑5年 稱不一定會跟隨判決結果

新北市八仙樂園塵爆造成15死、499人受傷重大意外，主辦「彩色派對」釀災的玩色創意負責人呂忠吉去年12月遭判業務過失致死罪「滿貫」刑度的5年徒刑，併科9萬元罰金定讞，2日上午9時40分左右提前到新北地檢署，對於賠償問題他覺得台灣司法不公，判決結果他不一定會「follow」，新北檢則將把他送至北監後再移往宜蘭監獄執行。

◎簡政便民 錢權下放公所 協助里長在地服務

新北市長侯友宜上任三件要事首重「簡政便民」，2日民政局提出相關措施，未來將透過區政運作協調平台，完善公所第一線為民服務，並研議增加里基費使用項目，協助里長在地服務。侯友宜說，要把人、權力、金錢與資源下放給區長，努力做好地方建設。

(中時電子報)

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