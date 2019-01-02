年前不能漲年後才能漲！國道客運票價3／4起調整

國道客運票價原擬今年元月起調漲，交通部介入協調喊卡後，業者決定3/4起調漲。（資料照片/季志翔攝）

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中時電子報
國光客運在官網公告3/4調整優惠時段及票價。翻攝國光客運官網

國道客運票價漲定了！國光、統聯去年底曾公告將於2019年1月起調整票價，消息一出，交通部立刻介入，要求凍漲到農曆年前，該2家客運公司勉強答應凍漲後，近日再次公告將於今年3月4日凌晨起調整中、長程路線優惠時段及票價，約漲5元至40元不等。

統聯客運近日在官網公告表示，近年由於各項費用不斷上漲，導致客運業18項成本增加，不得已調整部份國道路線票價；配合公路總局政策指導，統聯將於3月4日凌晨00:00起調整票價，已報請主管機關同意各路線票價調幅約20元至40元。不過，由於近期油價有回跌，針對調漲超過20元的路線，統聯在3月31日前推出「限期回饋優惠」，各路線調整5元至20元。

至於常態性優惠時段，統聯也一併修改，取消凌晨「促銷時段」，「優惠時段」為每週一中午12:00~週五12:00，「原價時段」為每週五中午12:01~週一11:59。

國光客運也在官網表示，將自3月4日起調整中、長程路線優惠時段及票價，約漲10至40元。另自3月4日至108年3月31日止，維持提供「限期優惠」，原購買1/3調整後票價乘客，可持票券至國光所屬櫃台辦理換票，可退還價差，若民眾於網路付款尚未取票者，可利用線上退票方式先行退訂後重新訂票，即可享有優惠，若已付款尚未取票者，需持有付款證明至櫃台辦理差額退換並更換票券。

(中時電子報)

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