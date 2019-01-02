台科大國際創業競賽 區塊鏈訂房平台、黑沃咖啡奪冠

2019年01月02日 12:36 旺報 李侑珊

台科大學生組成的創業團隊「選優科技」開發AI智能時尚助手，獲頒新創企業組第二名。成員邱韋如(左)代表領獎，勤業眾信聯合會計師事務所副總經理徐有德(右)頒獎。(台科大提供)

學生組冠軍由中山大學「Kore區塊鏈旅宿交易平台」獲得。團隊成員何旻承(左)代表領獎。(台科大提供)

台科大育成中心舉辦第九屆國際創意創業競賽，今年競賽首次開放新創企業參賽，報名隊伍創歷屆新高，超過60組來自台灣、印度、泰國、印尼等地的學生團隊、新創企業提出創新創業點子。中山大學團隊以「區塊鏈旅宿交易平台」奪下學生組冠軍；新創企業組第一名則頒發給「黑沃咖啡」。

為鼓勵學生勇於創業築夢，台科大育成中心每年舉辦校園創業競賽，今年以智慧生活為主題，競賽規模也再擴大，不僅是首次開放新創企業參加，還邀集國外優秀團隊來台競賽交流。今年也與精誠資訊、優納比、勤業眾信聯合會計師事務所、向上科技教育基金會等企業合作，為團隊尋求更多產業界合作機會。

競賽分為學生組及新創企業組，團隊須提出與智慧生活相關的作品並以全英文進行簡報，評審針對產品服務創新性、市場可行性、經營模式、財務規劃、簡報技巧等面向評分，評選出各組前三名隊伍，並頒發國際團隊特別獎項。

台科大除了提供學生冠軍團隊5萬元創業獎金、創新企業組3萬元獎金之外，還提供新創企業及國外獲獎隊伍免費進駐台科大育成中心半年的機會，給予新創公司全方面的專業輔導。

台科大校長廖慶榮表示，今年是台科大育成中心成立20周年，台科大擴大辦理競賽，邀請國際姊妹校優秀創業青年、國際育成加速器培植之新創企業參賽，鼓勵台灣的學生及新創公司和國際團隊交流，激發不同創新思維、拓展團隊國際視野。

學生組冠軍為中山大學的「Kore區塊鏈旅宿交易平台」，以區塊鏈技術打造新型態訂房平台，具有資訊透明公開、住宿權益資產化的特性，不僅可杜絕業者買評價的不實評語，創造真實公正的評價機制，使用者還能將房間轉讓給其他旅客，進行轉租交易，讓消費者挑選訂房更安心、更有彈性，也能提升旅宿房間利用率，創造出更大的價值。

新創企業組的「黑沃咖啡」贏得企業組冠軍。 2016年才創立的黑沃咖啡，憑著對咖啡品質高要求及獨到眼光，引進世界各地精品咖啡豆，打造獨特的咖啡問診服務，精準快速地幫顧客找出最符合喜好的咖啡。創業短短兩年，不僅在巴拿馬擁有自己的咖啡莊園，團隊也成立咖啡教室，為咖啡產業培育更多人才。

新創企業組亞軍「選優科技」由一群來自台科大色彩所、資工系、設計系的畢業生與在學生創立，結合影像辨識、AI深度學習技術，打造「AI智能時尚助手」，讓電腦每日流覽幾十萬張網紅照片，掌握最新流行趨勢及搭配要領，並針對使用者的膚色、身型、風格偏好進行個人化穿搭推薦，即使對搭配一竅不通也能穿得好看、穿得時髦。

「選優科技」創辦人劉憶涵笑稱，選優科技是由一群理科人組成的，大家都不懂時尚也不會穿搭，知道許多人有相同的服裝搭配困擾，因此開發時尚助理服務，只要向FB聊天機器人提出穿搭問題，如約會怎麼穿？襯衫怎麼搭配？機器人就能依照大數據及色彩理論等分析結果，提供使用者最佳的搭配建議。

國際新創企業特別獎為印度的「Abstract Ideas」，團隊開發可伸縮的智能牆壁油漆機器人，運用AI人工智慧，機器人能夠依設定指令自動油漆，同時避開玻璃帷幕、燈具等非牆壁區域；國際學生特別獎由泰國瑪哈沙拉堪大學(Mahasarakham University)團隊，以電子市集「ThaiTam」提升觀光客購物便利性獲獎。

(旺報 )