華航再奪2019美國玫瑰花車首獎 臺灣三太子躍國際

2019年01月02日 12:33 工商 張佩芬

華航「臺灣之聲」花車以活潑可愛的Q版哪吒三太子，搭配「台味」十足的太鼓陣式，奪下2019美國玫瑰花車國際花車首獎。圖：華航提供

2019年元旦，第 129 屆的美國玫瑰花車遊行在美國洛杉磯帕薩迪納市隆重登場，中華航空今年以「臺灣之聲Rhythmsof Taiwan」為設計主軸，以Q版哪吒三太子驚豔全場，蟬聯國際花車首獎，讓臺灣之美在國際舞台大放異采。

華航「臺灣之聲」花車，整體設計從傳統藝陣概念出發，並用廟會神偶作為花車主題，打造全長 55 呎、寬 18 呎、高 35 呎的大型花車，精巧刻劃活潑可愛的哪吒三太子，搭配紅色巨型太鼓營造熱鬧慶典氣氛，花車並以康乃馨、蘭花、玫瑰及菊花等各式花卉裝飾，契合華航長期致力推動綠能環保及永續經營的理念，展現臺灣文化繽紛多元的印象。

華航呼應今年美國玫瑰花車遊行的主題「Melody of Life」，邀請美國當地熱門表演團體STC順天聯合文化交流藝術團，以廣受外國人喜愛的電音三太子搭配6位太鼓手，帶來「台味」十足的電音太鼓組曲及動感舞蹈，隨著遊行隊伍行進，花車兩側並不時噴出璀璨煙火，將現場觀賞的民眾情緒帶到最高點，在嶄新的一年，把來自臺灣的熱情與活力傳向全世界。

玫瑰花車遊行為全美 3 大新年慶典活動之一，華航自 1987 年參加至今締造連續 27 年獲獎紀錄，今年再次與外交部、交通部觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。華航身兼推廣臺灣原生文化的使命，呈現有別以往的臺灣意象，將獨有的人文藝術風貌推向國際舞台，讓世界認識更多不同面貌的臺灣。

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