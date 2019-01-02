影》保七駐台銀竹北分行員警 阻婦被詐15萬元

保七總隊一大隊駐台銀竹北分行員警和行員全力勸說陳婦不要上當。〔謝明俊翻攝〕

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保七總隊一大隊駐台銀竹北分行員警和行員全力勸說陳婦不要上當。〔謝明俊翻攝〕
詐騙集團歹徒假冒陳婦好友騙錢。〔謝明俊翻攝〕
陳婦填妥匯款單，險些損失15萬元。〔謝明俊翻攝〕

家位新竹的６旬陳姓婦人，日前接獲詐騙集團冒用好友ｌｉｎｅ帳號傳來簡訊，以急用理由向陳婦商借１５萬元，由於對方聲音很像，陳婦不疑有它，於是趕往台銀竹北分行匯款，被行員發現有異通知保七總隊一大隊駐分行員警前來勸說，及時阻止陳婦被騙。

詐騙集團盜用陳婦多年好友的LINE帳號，並騙稱換了新的手機電話，假稱有急用，向她商借新台幣15萬，因為聲音很像，陳婦不疑有他，於是趕往台銀竹北分行匯款。

保七總隊一大隊駐台銀竹北分行員警阻止婦人落人詐騙陷井。

陳婦在匯款時，因站在櫃檯前不斷滑手機，引起台銀行員鄭婉婷、襄理楊淑惠的注意，立即通報派駐分行的保七員警范鎧發、呂切克前來關心瞭解。

婦人一直堅持對方是很熟的朋友，絕對沒有問題，警方和行員一再勸說「１５萬萬元也不是小錢！只有用ｌｉｎｅ聯繫很危險！　」建議陳婦再用手機電話號碼再做確認比較安全。

最後，陳婦聽從員警們建議，以手機撥打友人原有手機號碼，才證實友人根本沒有向她借錢，陳婦才大驚險些上當，對員警及行員及時勸阻，感謝萬分。

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(中時 )

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