陳建銘諷政治獻金0是傳奇 何志偉：將找律師說明

民進黨立委補選參選人何志偉2日前往士林葫蘆堵市場拜票，熱情與民眾寒暄。（吳堂靖攝）

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北市立委補選進入倒數，白綠藍頻頻過招，繼先前看板爭議，「柯家軍」陳思宇父親陳建銘再開炮，他在臉書指出「根據2014年監察院選舉經費申報，其申報為0元，比日本的黃金傳說，更讓人嘖嘖稱奇」影射何申報不實，對此，何志偉今表示，將找律師出面說明。

民進黨立委補選參選人何志偉2日前往士林葫蘆堵市場拜票，獲得不少民眾熱烈歡迎，不過對手陳思宇父親、北市議員陳建銘頻頻出招，繼先前看板風波，今再度質疑他2014年監察院選舉經費申報0元，更諷刺「甚至比日本的黃金傳說，更讓人折折稱奇」。

對此，何志偉表示，珍惜珍貴的媒體資源，相關議題已多次說明，有必要的話，將委請律師出面一一說明，媒體追問是否不排除提告？何志偉僅稱，這就由律師回應，已經說明過的自己就不再回應。

至於北市跨年晚會開場直播電競比賽，引發民眾不滿，何志偉表示，他有看晚會表演，過去他也支持過幾場電競活動的規畫與場地協助，是未來非常指標的產業也是台灣的強項，電競值得支持，「但是在對的時間要做對的事、對的人要放在對的位置」。

由於北市議員徐巧芯痛批跨年活動安排不周，應算在前觀傳局長陳思宇身上？何志瑋則說，他已不是市議員，相關規畫的問題與強大評論，應該去問現任市議員才對。

(中時 )

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