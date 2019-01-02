兩岸展開對話協商兩制？周志懷：路是人走出來的

大陸全國台灣研究會常務理事、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。（圖片摘自中國台灣網）

友善列印
中時

大陸國家主席習近平今天上午在《吿台灣同胞書》40週年紀念大會上發表講話，大陸全國台灣研究會常務理事、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，這透露出習近平的國家統一觀，核心在實現民族復興。兩岸有可能就「兩制」展開對話嗎？周志懷樂觀認為，「路在腳下，世界上的路，都是我們走出來的。」

大陸重量級涉台學者周志懷今天上午受邀參加紀念大會，會後受訪時他回顧歷史，上世紀80年代，美國記者哥倫比亞廣播公司記者華萊士訪問時任大陸國家主席鄧小平，「為什麼中國要實現國家統一？」當時鄧小平回答，首先是民族感情的問題。

周志懷表示，到了1992年中共14大，提到「實現國家統一是中華民族根本利益所在」，從過去談民族感情，上升到民族利益，這次總書記習近平談「民族復興」，「從感情、利益到復興，是一種躍升，這次習總書記講話，清楚描繪出習近平的國家統一觀。」

習近平在講話中提到兩岸可探索「兩制」的新方案。周志懷表示，一國兩制提出後，取得非常大的成功，但要如何在台灣實現則是個問題，「習近平說，可以進行民主協商，這點非常必要。台灣無論是各階層、各政黨，只要認同九二共識，都可以一起來談兩制的問題。」

未來內兩岸有可能就「兩制」展開對話嗎？周志懷說，「世界上的路，都是我們走出來的。」1979年大陸發表《告台灣同胞書》，誰也沒想到2008年兩岸實現了兩岸三通；1995年江澤民總書記提出，歡迎台灣領導人以適當方式、適當身份到大陸來走走看看，陸方領導人也願意受邀至台灣參訪，當時大家也想不到，兩岸領導人日後能夠見面，但2015年兩岸實現了「馬習會」在新加坡舉行。

「所以說，路在腳下，靠我們兩岸同胞共同探索，」周志懷表示，在此基礎上制定的兩制方案，讓台灣和大陸都能接受，最後才能實現和平統一，和平統一最符合兩岸人民的利益。

此外，周志懷表示，習近平談社會經濟融合發展、心靈契合，這是總書記對台工作的理論創見，如果要在新時代推動兩岸和平發展，推進祖國和平統一，首先要實現經濟和社會的融合發展，在心靈契合的基礎上，增加兩岸的認同、增加國家的認同，在此情況下，大陸對於實現國家統一的目標，就會更有信心。

(中時 )

2019首個交易日 A股三大指數高開… 崔天凱在美媒投書：合作是陸美唯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。