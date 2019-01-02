兩岸展開對話協商兩制？周志懷：路是人走出來的

2019年01月02日 12:46 中時 藍孝威

大陸國家主席習近平今天上午在《吿台灣同胞書》40週年紀念大會上發表講話，大陸全國台灣研究會常務理事、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷表示，這透露出習近平的國家統一觀，核心在實現民族復興。兩岸有可能就「兩制」展開對話嗎？周志懷樂觀認為，「路在腳下，世界上的路，都是我們走出來的。」

大陸重量級涉台學者周志懷今天上午受邀參加紀念大會，會後受訪時他回顧歷史，上世紀80年代，美國記者哥倫比亞廣播公司記者華萊士訪問時任大陸國家主席鄧小平，「為什麼中國要實現國家統一？」當時鄧小平回答，首先是民族感情的問題。

周志懷表示，到了1992年中共14大，提到「實現國家統一是中華民族根本利益所在」，從過去談民族感情，上升到民族利益，這次總書記習近平談「民族復興」，「從感情、利益到復興，是一種躍升，這次習總書記講話，清楚描繪出習近平的國家統一觀。」

習近平在講話中提到兩岸可探索「兩制」的新方案。周志懷表示，一國兩制提出後，取得非常大的成功，但要如何在台灣實現則是個問題，「習近平說，可以進行民主協商，這點非常必要。台灣無論是各階層、各政黨，只要認同九二共識，都可以一起來談兩制的問題。」

未來內兩岸有可能就「兩制」展開對話嗎？周志懷說，「世界上的路，都是我們走出來的。」1979年大陸發表《告台灣同胞書》，誰也沒想到2008年兩岸實現了兩岸三通；1995年江澤民總書記提出，歡迎台灣領導人以適當方式、適當身份到大陸來走走看看，陸方領導人也願意受邀至台灣參訪，當時大家也想不到，兩岸領導人日後能夠見面，但2015年兩岸實現了「馬習會」在新加坡舉行。

「所以說，路在腳下，靠我們兩岸同胞共同探索，」周志懷表示，在此基礎上制定的兩制方案，讓台灣和大陸都能接受，最後才能實現和平統一，和平統一最符合兩岸人民的利益。

此外，周志懷表示，習近平談社會經濟融合發展、心靈契合，這是總書記對台工作的理論創見，如果要在新時代推動兩岸和平發展，推進祖國和平統一，首先要實現經濟和社會的融合發展，在心靈契合的基礎上，增加兩岸的認同、增加國家的認同，在此情況下，大陸對於實現國家統一的目標，就會更有信心。

(中時 )