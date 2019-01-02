台中就業中心「加油打氣包」鼓勵身障求職者

台中就業中心推出「加油打氣包」，發送給推介成功的身心障礙求職者。（盧金足攝）

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「加油打氣包」結合祝福與環保實用功能，由5樣物品組成。（盧金足攝）

加油！我們挺你！台中就業中心長期致力於身心障礙者就業服務，有專業的就業服務員提供就業諮詢評估、就業促進工具的運用及積極開發友善職場等，還推出「加油打氣包」，發送給推介成功的求職者，藉由祝福的信念傳達正向力量，為身心障礙求職者帶來心理的支持與鼓勵。

台中就業中心主任黃瓊瑤表示，「加油打氣包」結合祝福與環保實用功能，由5樣物品組成，包括紅色手提袋，象徵福氣與幸運；手提袋內有不鏽鋼環保筷，鼓勵求職者擁有鋼鐵般的毅力，並能在職場上保持快樂心情。

此外，還有愛心雨衣，提醒自己不輕易怠惰，擁有風雨無阻的精神；小毛巾，隨時保持兢業謹慎的工作態度；最後一項棒棒糖，象徵自己是最棒的，讓求職者保持信心面對接下來的職場生活。

黃瓊瑤說，藉由內容豐富又別具意義的加油打氣包，協助身心障礙者運用「自我暗示」的正向的信念培養自我肯定的能量，進而順利穩定就業。

台中就業中心推介很多身心障礙求職者成功就業，透過就業服務員長期陪伴身心障礙朋友們求職過程的經驗，了解在正式就業後環境與工作的適應，對於他們又是另一項挑戰，因此除了在適應期間持續到職場進行關懷，並擔任雇主與受僱者間的溝通橋梁。

拿到「加油打氣包」的身心障礙朋友，獲得媒合成功的工作，帶著「加油打氣包」滿懷正能量進入職場，傳達支持與鼓勵，讓求職者在職場上增強與創造屬於自己的價值，獲得滿意與穩定的生活。

(中時 )

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