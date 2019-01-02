張麗善自爆 為黃海岱嫡傳弟子大秀偶戲口白

布袋戲大師黃俊雄（右）化身為戲偶，隨著琵琶聲翩然起「武」。（許素惠攝）

友善列印
中時
布袋戲大師黃俊雄（左）八旬高齡，寶刀未老，操演戲偶靈活精彩。（許素惠攝）
雲林布袋戲日舉行紀念布袋戲宗師黃海岱119冥誕活動。（許素惠攝）
雲林布袋戲日舉行紀念布袋戲宗師黃海岱119冥誕活動，大人小孩一起演、賞布袋戲。（許素惠攝）
雲林大埤鄉舊庄國小小朋友在雲林布袋戲日演出。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善上午參加雲林布袋戲日活動，自爆是已故國寶大師黃海岱嫡弟子，不過大師收了她後2年便去世，因此大師兄黃俊雄每每以此「虧」她，她並現場小秀一段雲州大儒俠史豔文及素還真經典口白，博得掌聲。

1月2日是布袋戲一代宗師黃海岱的生日，黃過世後，雲林縣政府因而訂此日為雲林布袋戲日，以茲紀念，今年是黃宗師119冥誕，縣文化處結合虎尾科技大學高教深耕計畫舉行紀念活動，大埤鄉舊庄國小小朋友呈現布袋戲扎根傳承成果，令人眼睛為之一亮。

黃海岱兒子黃俊雄也是布袋戲大師，雖已八旬高齡，但寶刀未老，詮釋經典人物劉三、關公、哈嘜二齒等，絲絲入扣，令人隨之喜怒哀樂，又自身化身戲偶，和著琵琶聲翩然起「武」，博得滿堂彩。

張麗善自爆是黃海岱嫡傳弟子，尊稱黃俊雄大師兄，為了證實自己真的係出黃海岱，秀了史豔文的出場口白「經書讀萬卷，武藝十八般，非是誇大口，智勇兩雙全」，以及素還真的「

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢；腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，抑揚頓挫，頗有架式，也贏得掌聲。

張麗善說，布袋戲是台灣傳統文化，雲林則是布袋戲的故鄉，黃海岱家族保有許多珍貴文物，不只是傳家之寶，也是台灣國寶，她會實現興建布袋戲傳習中心的願望，好好保存掌中文化。

(中時 )

角逐大安區立委？連勝文：若有人… 許淑華婉拒接國民黨文傳會主委

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。