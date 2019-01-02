年年漲價卻沒倒？鬍鬚張員工揭5大真相：貴得有理

2019年01月02日 12:41 中時電子報 莊楚雯

台灣知名連鎖滷肉飯「鬍鬚張」近日77項產品中有36項產品調漲。其中多屬便當類產品，平均漲幅5％，近年來幾乎年年都漲。對此，PTT上有現職員工為公司平反，並分析鬍鬚張貴得有理的5大真相，「憑什麼小吃就不能賣貴，魯肉飯就沒有它的價值嗎？」

1、食材都有通過國際認證

原PO說，鬍鬚張早在好幾年前，「食安意識低迷的時候，就通過HACCP、ISO 22000等國際級認證，而且也持續在做自主檢驗」，就連紙杯、塑膠蓋、便當盒等也檢驗。

2、除了中央廚房，門市也做檢查

原PO表示，「出餐的門市人員，每天固定時段都要做一堆檢查」，包含生熟食的保存溫度，要冷存7°C、熱存70°C；甜度鹹度必須在最佳區間值，不能太淡、太鹹；以及油質檢測等，為產品的品質下足功夫。

3、食材好、製程看得到

「鬍鬚張的食材真的用滿好的！」原PO說，魯肉飯的魯肉是使用松阪豬肉，就是禁臠肉、豬頸的部位，菜也很新鮮。且鬍鬚張的出餐環境是開放式，進出都要求清潔手部、戴口罩，對衛生安全把關。

4、員工福利

原PO分析，鬍鬚張的調薪、升遷可能性頗高，「試用期完時薪就+1、再搭配各式各樣的職能考試就能一直往上加、然後有語言、餐廚證照之類的每小時都能+5甚至+10」。且PT跟專職同樣有年終、特休、節慶禮金（品)、津貼等。

5、教育訓練

原PO覺得除了上班時前輩會教之外，公司還不定期辦一些課程、建置數位平台，讓員工從網頁、App找到SOP資料、教學影片之類的東西自主學習，這種訓練方式真的很用心。

然而，原PO也抱怨，鬍鬚張一直展店、每年都漲價，還覺得「員工人很多就能做更多業績，到底是什麼邏輯」。對此，網友們看完後紛紛留言，「漲價沒倒就是有本事阿」、「乾淨衛生就值得鼓勵」、「推一下，可惜鄉民們喜歡髒兮兮的我家巷口」、「說實話，台灣小吃真的太髒」、「我每次都有幫鬍鬚張說話，食安他一次都沒中過」。

(中時電子報)