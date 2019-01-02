漢堡控注意！百家麥當勞餐廳加入Uber Eats 啦

2019年01月02日 13:10 工商 姚舜

Uber Eats訂餐平台自去年3月起與麥當勞合作引起熱烈迴響，決定自即日起將合作範圍擴大至新北、桃園、新竹、台中及高雄共104家麥當勞餐廳。

而為回饋支持 Uber Eats 與麥當勞的消費者，即日起至22日推出期間限定優惠，凡在 Uber Eats 平台上點購麥當勞超值全餐之中薯皆可免費升級大包薯條。

2017年 Uber Eats 與麥當勞展開全球合作，迄今已經有超過8,000家麥當勞餐廳藉由 Uber Eats 平台提供更多元服務，也觸及更多消費者。Uber Eats 台灣區總經理李佳穎表示：追求極度便利的生活方式已經是現代趨勢，Uber Eats 優食除了以科技帶來創新的飲食方式，也專注於與優質餐廳合作，服務平台用戶。與台灣麥當勞餐廳的合作可以觀察到消費者的喜愛度程度不斷上升，於是進一步擴大合作範圍，嘉惠這兩個品牌的消費者，也為跨平台合作樹立一個緊抓消費趨勢和行為而活絡更多商業契機的典範。

根據平台數據資料顯示，透過 Uber Eats 訂購麥當勞餐點的用戶，除了雙人以上套餐，還有更多是個人訂購，可看出此合作深化不同型態客群的需求。此外，期間限定的麥當勞「明太子海陸雙星堡」超值全餐在短短的一個月快閃活動中，成為當月平台熱銷品項排行榜Top1，充分展現 Uber Eats 用戶熱愛嘗試新鮮事物。不只期間限定的餐點表現好，大家熟悉的經典美味，如雙層牛肉吉事堡、麥脆?(2塊)、麥克?塊(6塊)、勁辣?腿堡等分佔超值全餐熱銷排行榜，熱門手遊的「吃雞」風潮也似乎擴及到了 Uber Eats 平台上的麥當勞餐點風潮。

為了讓消費者可以隨想即食，Uber Eats 持續優化訂餐的流程，從訂餐到收到餐點，只要簡單三步驟「選擇你渴望的食物」、「輕鬆支付和追蹤您的訂單」、「讓美味來到你身邊」，短短35分鐘帶給消費者多一種不用出門，亦可享用麥當勞新鮮美味餐點的用餐經驗。平台經驗因為人工智慧技術，隨時學習用戶的點購習慣，更可以做客製化設定，讓用戶預先依照「分類」、「價格」、「飲食限制」設定個人偏好，讓消費者點餐更加極速。

(工商 )