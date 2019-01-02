中山分局再爆貪汙案 多名兩線三星警官遭約談

逃脫的性侵假釋犯蕭國昌，檢方11日才公布照片全力追緝，稍早被警方在台北市萬華區1間賓館逮捕，已被帶往中山分局偵訊中。警方稍晚將出面說明，中山分局前已有不少媒體聚集守候。中央社記者孫仲達攝　106年5月11日

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台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案續有發展！檢調去年查出中山一派出所前所長林崇成等官警長期收賄、包庇日式酒店案後，據了解，檢調懷疑中山轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」疑有買通員警護航性交易，今天再指揮調查局北機站兵分多路搜索警局，約談多名官警、業者到案。

中山分局再爆貪瀆案 檢調搜索約談涉案官警

據悉，包括現任松山分局防治組長劉昌祺、大安勤指中心主任楊文振在內等多名曾任職於中山分局，現已調任其他分局、警階2線3星的組長級官警被搜索及約談。

針對檢調今再針對中山警分局涉嫌包庇色情業者，再發動搜索及約談一事；北檢及北機站均以「偵查不公開」，低調不願說明。

全案緣於檢調2017年偵辦一起媒介色情案，查出中山區酒店勾結人蛇集團，媒介外籍女子來台賣淫。檢調查出，時任中山一派出所的多名官警，涉嫌自2004年7月至2017年7月，按月收受「曉曉」酒店負責人巫蕙玲4萬元賄款，逢三節則加倍至8萬元，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數、在行動前先知會，或根本不臨檢，讓業者規避查緝。

去年3月、5月，檢調發動2波搜索及約談行動，訊後聲押禁見前中山一派出所所長林崇成等10名官警及2名業者獲准；去年7月北檢起訴全案，對林崇成等7警具體求處重刑。

據了解，由於檢調曾於去年5月7日第2波搜索「嘉麗寶」、「FAIR LADY」2家酒店業者，懷疑有買通員警護航性交易家酒店，檢調查扣酒店內帳等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者及小姐查證。檢調蒐證後，今再約談多名涉案官警到案調查。

(中時 )

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