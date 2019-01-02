花博外埔園區「花の許願橋」 元月每周末邀民眾插花散播祝福

花博外埔園區樂農館二樓空橋規畫為「花の許願橋」，邀請遊客參與插花佈置，將新年祝福散播出去，亦展現台中花卉之美。（陳世宗翻攝）

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「聆聽花開的聲音！」秋冬正值百合花、文心蘭盛開季節！台中市政府農業局為推廣在地花卉，元旦起一連四天，除在市府惠中樓中庭展示花藝，並將花博外埔園區樂農館二樓空橋規畫為「花の許願橋」；元月份每周末皆提供4000朵花卉，邀請遊客參與插花佈置，將新年祝福散播出去，亦展現台中花卉之美。

台中花卉種類繁多，以百合花、文心蘭最適合台中氣候環境生長，產量及品質均為全台第一！主要產地在后里、新社等地區。

百合花種植面積約為194公頃，年產量達4,100萬支，廣泛運用於園藝佈置和切花裝飾中；文心蘭為熱帶性花卉，其花形特殊、造型優美、花期長，由於外型宛如翩翩起舞的女性，又稱為跳舞蘭，種植面積約為105公頃，年產量達2,700萬支。

農業局指出，外埔園區樂農館為迎接2019，特別將二樓空橋規畫為「花の許願橋」，選用台中在地花農的百合花及文心蘭，邀請參觀遊客一起現場佈置，每人領取1朵百合花插入水瓶中，代表平平安安、百年好合；並許下新年願望，希望在花開的那1天，讓願望伴著花開一同綻放。

元月份每周末(1/5、1/6、1/12、1/13、1/19、1/20、1/26、1/27)，樂農館也都有花之祈願活動，每周提供4000朵百合花、文心蘭，邀請遊客共同布置花の許願橋，不僅傳遞台中在地花卉之美，也推廣在地花卉自產自銷，並借用許願橋將民眾的願望與祝福散播出去，迎接嶄新一年。

(中時 )

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