未追廠商開礦不當得利 監委糾正國有財產署

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財政部國有財產署延宕多年，才對建台水泥股份有限公司提起請求返還不當得利訴訟，且在勝訴判決後，未提供擔保聲請就公司財產為假執行，導致不當得利債權無法受償，加上怠於行使票據權利，任令本票逾期失效，導致無從確保土地復整工作順利進行，嚴重損及國產權益，監察委員林雅鋒、副院長孫大川今提案糾正財政部國有財產署。

據審計部函報，財政部國有財產署對於礦業用地租案履約管理情形，核有該署南區分署收受建台水泥股份有限公司簽發做為土地回復原狀擔保金的本票，已逾法定請求權時效；另外，建台公司將復整期間開挖的礦產運出牟利，但南區分署延宕多年才提起訴訟，一審判決後也未辦理假執行，導致第二審判決建台公司受有新臺幣5488萬8855元之不當得利確定後，建台公司負債已大於資產，國有財產署不當得利債權已無法受償，該署坐視權利蹉跎，損及國產權益。

監委也指出，多起礦業用地租期屆滿多年，至今未完成復整並交還土地，其中多筆土地位處山崩與地滑地質敏感區，有發生潛在災害可能性。經濟部審核礦業權時，應於事前確實評估採礦行為對地質敏感區之影響，規劃適當防治措施，並確保事後落實整復善後工作，以降低開發風險，更須考量土地為不可再生資源，一旦開採礦產，勢必難以回復原狀，故應注意資源永續利用及世代使用正義之重要性，以避免資源耗竭與環境災害發生。

另外，高雄市政府於1997年該礦業權註銷之後，至今未審核通過善後計畫，高雄市政府、行政院農業委員會林務局、壽山國家自然公園籌備處應通力合作，督飭水土保持義務人儘速完成土地復整及水土保持工作，以維國土健康及民眾安全。

(中時 )

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