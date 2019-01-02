崔天凱在美媒投書：合作是陸美唯一正確選擇

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中時
李文輝

「分歧盡管難以避免，卻可加以有效管控」，大陸駐美大使崔天凱當地時間1日在美國媒體撰文指出，陸美雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，合作是唯一正確選擇。強調維繫兩國關係的政治基礎不能改變，要尊重彼此的核心利益和重大關切，嚴格遵守陸美三公報，堅持一個中國原則。

大陸中新社報導，這篇發表在《今日美國》網站上的署名文章說，40年前，大陸改革開放與陸美建交同步走來，改革開放為陸美建交和兩國關係發展提供了動力和活力，陸美建交為大陸改革開放創造了十分重要的外部條件。這兩大歷史進程的交織，為兩國和世界人民帶來了巨大利益。

崔天凱形容，陸美關係的穩定發展像空氣和水一樣，滋養著兩國和世界人民。「脫鉤」或彼此隔絕這樣不負責任的做法，必將殃及陸美兩國人民，也將殃及世界。

他強調，分歧盡管難以避免，卻可加以有效管控，因為維繫兩國關係發展的一些重要因素沒有改變：兩國人民都追求更加美好的生活；兩國需合力應對重大全球性挑戰。陸美雙方的共同利益遠大於矛盾分歧，合作是唯一正確選擇。

崔天凱認為，維繫兩國關係的政治基礎不能改變。雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，嚴格遵守陸美建交等三個聯合公報，堅持一個中國原則毫不動搖。

崔天凱說，在新的國際形勢下，陸美關係又一次站在了歷史的十字路口。兩國人民對陸美關係的發展寄予厚望，期望從中更多獲益，他們的共同利益必將超越「政治正確」，超越兩國之間的某些分歧。展望未來40年，陸美關係應繼續由兩國人民來定義。

他表示，陸美合則兩利，鬥則俱傷。要在兩國元首共同引領下，「只爭朝夕」，推進以協調、合作、穩定為基調的雙邊關係。要加強溝通、增進互信、聚焦合作、妥處分歧，包括加緊協商解決經貿分歧等。

崔天凱指出，陸美關係大廈建立在共同利益的堅實基礎之上，過去40年雖然歷經風雨，依然屹立。想要損害或推翻這一基礎，只會兩敗俱傷。為子孫後代留下一個穩定和充滿機遇的中美關係是我們共同的歷史責任。

(中時 )

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