專家對《亞洲再保證倡議法案》效力意見不一

2019年01月02日 15:02 中時 李文輝

美國總統川普趕在當地時間去年底，簽署2018年《亞洲再保證倡議法》法案，正式生效。相關條文特別鼓勵美國高官訪問台灣, 同時規定美國總統應定期出售台灣旨在應對大陸既有和未來可能威脅的防禦性武器，包括支持台灣發展並整合適度的不對稱能力，融入軍隊可移動、可存活及具有成本效益的能力。港台學者分析，北京能做讓步的空間實在不多。可預期陸美之間就台灣政策會有更多摩擦。

美國之音報導，前香港城市大學政治學教授鄭宇碩說，從宏觀角度來說，此法是美國應對大陸在印太地區霸權的政策調整。

他說，美國很明顯感受到大陸是威脅，所以在各方面施壓大陸。對台政策也是對大陸施加壓力的一個環節。所以看到美國對台政策調整。比如在美台高官交流、軍售方面、外交上的支援，美國都會高調支援台灣，對大陸形成一定壓力。而在台灣問題上，北京能做讓步的空間實在不多。因此可以預測，陸美之間就台灣政策會有更多摩擦。

有專家對該法是否能在印太地區起到制衡大陸的作用，持懷疑態度。

在談到美中關係時，該法案條文說，美國應當歡迎中國決定改變方向，與美國建立負責任的以結果為導向的關係，並參與全球問題，鼓勵中國在印太地區和全球發揮建設性作用，並繼續指出中國破壞以規則為基礎的國際體系的行動。

政治大學國際事務學院教授如大維認為，該法一方面說大陸試圖在亞太地區挑戰美國試圖建立的秩序，包括法治和人權等，並指出美國應如何在這些方面對抗大陸帶來的挑戰，而另一方面，該法談到要與大陸合作，並改變大陸的行為。

他說，通常，這種對於一個國家挑戰世界秩序，或是地區秩序的描述，表示美國想要限制這個國家，而不是試圖與其互動，而是試圖改變其態度和行為，試圖限制其造成的破壞。

他指出，這個法對美陸關係用了互動的政策和限制的政策，這可能使該法案對大陸的政策有不連貫性。但他同意，該法案對台灣、南韓等國的安全能起到再次保證的作用。

(中時 )