台灣三太子躍國際　華航再奪美國玫瑰花車首獎

2019年01月02日 13:11 中時 陳祐誠

第129屆美國玫瑰花車遊行，2019年元旦於美國洛杉磯帕薩迪納市隆重登場，中華航空今年以「台灣之聲Rhythms of Taiwan」為設計主軸，製作Q版哪吒三太子驚豔全場，蟬聯國際花車首獎，讓台灣文化在國際舞台大放異采。

華航指出，「台灣之聲」花車整體設計從傳統藝陣概念出發，用廟會神偶作為花車主題，打造長55呎、寬18呎、高35呎的大型花車，精巧刻劃活潑可愛的哪吒三太子，搭配紅色巨型太鼓營造熱鬧慶典氣氛。

花車以康乃馨、蘭花、玫瑰及菊花等各式花卉裝飾，契合華航長期致力推動綠能環保及永續經營的理念，展現台灣文化繽紛多元的印象。

華航呼應今年美國玫瑰花車遊行主題「Melody of Life」，邀請美國當地熱門表演團體STC順天聯合文化交流藝術團，以廣受外國人喜愛的電音三太子搭配6位太鼓手，帶來「台味」十足的電音太鼓組曲及動感舞蹈。隨著遊行隊伍行進，花車兩側不時噴出璀璨煙火，在嶄新的一年，把來自台灣的熱情與活力傳向全世界。

玫瑰花車遊行為全美3大新年慶典活動之一，華航自1987年參加至今締造連續27年獲獎紀錄，今年再次與外交部、交通部觀光局合作，也是唯一獲獎的航空公司。

華航表示，公司身兼推廣台灣原生文化的使命，呈現有別以往的台灣意象，將獨有的人文藝術風貌推向國際舞台，讓世界認識更多不同面貌的台灣。

(中時 )