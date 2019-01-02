柯呈枋誓師參選彰化立委 藍軍大老力挺

2019年01月02日 13:26 中時 吳敏菁

彰化縣前副縣長柯呈枋在伸港鄉福安宮誓師爭取國民黨提名立委出線，立委勝選，6鄉鎮農會、代表會和彰化漁會與許多鄉鎮長都站台。（吳敏菁攝）

彰化縣前副縣長柯呈枋在伸港鄉福安宮誓師爭取國民黨提名立委出線，立委勝選，6鄉鎮農會、代表會和彰化漁會與許多鄉鎮長都站台。（吳敏菁攝）

彰化縣立委第一選區補選搶破頭，前彰化縣副縣長柯呈枋2日在家鄉伸港鄉福安宮舉辦誓師大會，正式表態參選，擔任王惠美競選總部主委、國民黨大老前議長謝式穀力挺；副議長許原龍等議員，彰化區漁會總幹事陳諸讚、6鄉鎮農會3巨頭，6鄉鎮代表會主席，伸港、線西等鎮長也都到場支持。

彰化立委補選已有10人表態參選，呈現空前大搶爆，現任雲嘉南勞動分署長柯呈枋被視為黑馬，眾多支持者鼓舞下，從猶疑到毅然表態參選，他說回故鄉服務心一直熱切，最後決定選了，「是被鄉親的支持者給感動了！」

柯呈枋說，從中央和地方有23年的服務經驗，他是在地土身土長，深感對地方要更進步發展，對鄉親福利照顧要更加周全，將全力以赴，以經驗和專業和能力做好最好服務，爭取中央資源協助地方，協助惠美縣長「改造彰化、翻轉命運」的目標，希望結合在地支持力量，先在初選出線，贏得勝選，爭取資源照顧鄉親。

謝式穀站台，稱許柯呈枋是一流人才，從他在縣府就看出他的長才和魄力，地方有這麼優秀的人才，一定要給他出線，中央有好的立法委員，幫王惠美爭取經費，是一條線的服務，這樣人才參選立委，正是求之不得，將鞠躬盡瘁，盡所有力量來輔選，而聽到鄉親反應也都是一致肯定，這次祈求福安港拜託媽祖讓好人才出線，也拜託大家一票拉一票。此外，藍營鄉鎮長，農、漁會和代表紛紛站台，稱許柯呈枋是高考第一名，人又長得帥，有能力、有魄力，泰半已經表態相挺了。

此外，國民黨第一位宣示投入立委補選的鹿港豐安聯合診所院長蔡明忠醫師，今日也發布聲明，自宣布參選以來，獲得許多支持，近日更得到台中市長盧秀燕、立法委員李彥秀，透過影片為他加油打氣，藍營有意參選還有縣議員林庚壬、和美鎮長阮厚爵也是傳聞人選。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，將先行協調，如果協調不成，再以民調決定徵召提名人選，14日前公告。

民進黨表態要參選有剛卸下鹿港鎮長的黃振彥、縣議員陳秀寶、前文化局長陳文彬及競選議員失利的林士堅等。縣黨部主委邱建富也表示，先行協調，協調不成再以民調決定，一月中旬以前，會公告徵召人選。無黨表態參選有彰化市長選舉失利的黃玉芬。

(中時 )