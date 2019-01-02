高麗菜價年後再崩？ 農委會：應不至於超產

2019年01月02日 13:12 中時 游昇俯

往年農曆年後，高麗菜常因氣候回暖、生產量提升，且需求減少，導致供過於求，菜價因此崩跌；去年12月中旬高麗菜種植面積約177公頃，接近預警值180公頃，這批高麗菜將於2月下旬採收，恐再出現盛產情況。但農委會表示，去年12月高麗菜價格不高，農民應不至於搶種，預估年後尚無超產的危機。

依據農糧署大宗蔬菜供苗預警系統，去年12月中旬高麗菜供苗換算種植面積約177公頃，這批高麗菜將於2月下旬採收，預警系統提醒，因過年後氣溫逐漸回暖、日照延長，高麗菜生長加速且單位面積產量提高，加上年後市場需求低，常有產銷壓力，請農民預先評估種植風險。

農糧署副署長蘇茂祥表示，去年10月下旬因價格不佳，農民減少種植，使得近期產量沒有過剩問題，高麗菜價已逐漸回穩；但因去年底高麗菜價還不算高，應不至於吸引農民搶種，12下旬統計這兩天出來，只要不超過預警值180公頃，年後就不會出現超產問題。

此外，日前有農民認為農委會大宗蔬菜預警系統失靈，無法在農民向苗場訂苗前預先警告。蘇茂祥也說，農委會的數據來自供苗場，需要實際售出苗數才能推算種植面積，預警實務上無法再提前，建議農民一塊地不要一次種滿，而是分批種植，再參考預警系統分批減種，就能達到預警效果，減少損失。

面對年年發生的產銷失衡問題，農委會年前拋出重做種植登記制的想法，蘇茂祥說，新版登記制方案已擬好，本周還有一場與農民座談要凝聚共識，預計下周會正式對外公布。

(中時 )