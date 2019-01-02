赴日注意！下周一加出國稅 這8種人免繳

2019年01月02日 13:22 中時電子報 吳映璠

赴日旅遊變貴，去年政府通過修法，自1月7日起，不論日本人或外國人，只要自日本出境，都要額外繳交1,000日圓（約新台幣277元）「出國稅」。不過事實上並非所有人都會被課稅，以下8種人被排除在外，包括2歲以下幼兒、24小時內轉機旅客等。

據「日本時報」（Japan Times）、日經中文網報導，日本政府將自下周一（7日起），針對搭機、搭船離境日本的旅客，不限國籍，每人每次徵收1,000日圓出國稅。

出國稅正式名稱應是「國際觀光旅客稅」，徵收的方式是由航空公司、船舶公司代收，航空公司、船公司在出售機票、船票時，另外將1,000日圓附加上去，最後再代替旅客繳交稅金。

不過並不是每位乘客都須繳交，以下8類型旅客可免稅：

第一、2歲以下幼兒

第二、在日本轉機，24小時內出境的轉機旅客

第三、因天候等因素而緊急進入日本的旅客

第四、自日本出境後因天候等因素而必須回國的民眾。

第五、船舶從業人員、航空機組員、遠洋漁業者

第六、搭乘政府專機之出境人員

第七、派駐日本外交官

第八、強制遣返出境人員

另外，日本國稅廳表示，課稅原則上是針對7日以後買票離境的旅客，在那之前所購的票不會課稅，不過每家航空公司、船舶公司的營運方針不同，旅客還須個別確認。

報導指出，日本政府將運用這筆額外稅收來完善觀光相關事項，包括容納更多外國旅客、發展觀光景點、改善出入境程序等，具體措施則包括在機場設置人臉辨識裝置，另外在各大大眾運輸系統內也將增強多語言的服務台、行動支付月台等。

近年赴日旅遊的國際旅客急速升高，2018年首度超過3,000萬人次，日本政府更訂下目標，希望至2020年，赴日旅客可突破4,000萬人次。

(中時電子報)