幫S.H.E向華研談判 昔傳不和張承中苦笑給答案

2019年01月02日 13:28 中時電子報 蔡曉婷

女子天團S.H.E去年從老東家華研出走，因S.H.E的商標權及歌曲版權都在公司手上，經過4個多月的開會談判後，今(2日)周刊報導，雙方沒共識、協商無果，而S.H.E這方請出的正是Selina的律師前夫張承中（阿中），外界好奇先前傳出他與Hebe、Ella有心結，為何還會幫忙？阿中無奈說不和說完全是媒體報導而來，意指他們私下沒鬧翻。

去年9月S.H.E從待了17年的老東家華研出走，並各自成立工作室，當時華研發聲明強調：「未來期間合作內容仍在討論中」，今據《鏡周刊》報導，由於華研提出希望仍有掌控3姝工作的權利，S.H.E不肯讓步，至今沒結論，也讓S.H.E去年在音樂會上喊出的「明年見」蒙上陰影。

而2016年和Selina離婚的張承中，今傳出就是幫忙S.H.E向華研協商的主力，媒體詢問他不是和S.H.E先前傳關係尷尬，阿中回：「不和都是你們（媒體）說的！」撇認此事。事實上，當年在他與Selina結婚前，曾被周刊報導他不滿公司偏重H、E，又怨Hebe新歌《妳》在「消費Selina」，使得Hebe和Ella在臉書砲轟：「你。不。是。男。人。甚至，不是人。」、「連我牙縫裡的渣都不如」，但後來H、E都否認是指阿中，事情不了了之。

(中時電子報)