不捨店貓被送走 髮型設計師帶回家開啟「喵」人生

2019年01月03日 07:25 中時 程炳璋

周球是家連鎖理髮店的理髮師，3年多前工作場合飼養了1隻米克斯店貓「super」，她與這隻小貓咪投緣，彼此互動親密，隔不久卻聽老闆打算送養，她捨不得「super」離去，自告奮勇帶回家，開啟2年多的「喵」人生。

周球認識「super」時，牠還剛出生不久，就被帶來當鎮店小貓，雖然店內的店員多，照顧牠的人反而沒有很細心，周球都看在眼裡，直到6個多月後，因為「super」生了一場大病，店家不想續養，打算送給別人，當時「super」身體還不好，她捨不得牠被送走，暫時接手飼養。

周球原本想把「super」養到康復後，再給別人養，但她發現與「super」有了感情，決定自己養，就這樣開啟養貓人生。

因為之前不受照顧，「super」一開始對人防備心很重，對人很冷漠，在周球照料下，現在變得很黏人，周球有了貓之後，生活也更單純，下班就想回家陪貓，不會想有太多的活動，把小貓當成自己的寶貝，讓牠睡在床上。

「super」雖然不常撒嬌，但主人的舉動都看在眼裡，周球若帶牠去打預防針，或者因為上課幾天沒回家，「super」就會在主人回家時故意躲起來生悶氣不理人，作為抗議。

周球表示，因為養貓，漸漸學會一種責任心，現在很多朋友都說「super」跟她很神似，讓她覺得很有趣。

(中時 )