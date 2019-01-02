高志鵬涉貪判4年6月 北檢4日傳喚入監

高志鵬涉貪判4年6月，北檢4日傳喚入監。（中時資料照／劉宗龍攝）

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民進黨立委高志鵬，被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院去年12月依圖利罪將他判刑4年6月、褫奪公權4年。新北地檢署日前囑託北檢執行發監。北檢定於周五(4日)上午傳喚到案入監。

高志鵬表示將提起非常上訴等方式救濟，但依法非常上訴不影響執行，仍將被發監。

判決指出，東豐閣公司在台中市的國有非公用市場蓋設地上物，但因未合法承租，國有財產局中區辦事處打算拆除，該公司負責人謝聰烽找立委高志鵬，請託向國有財產局施壓，先承租再購買該土地，事成後將捐錢給他。

高志鵬於是利用立委身分，在2007年1月及3月要求國有財產局局長及副局長到他的立院辦公室，施壓關說後，國有財產局中區辦事處同意不拆除東豐閣的地上物，並同意其承租案，高於是獲得該公司的50萬元獻金。

同年6月29日，高志鵬又邀請國有財產局官員到他辦公室，要求對方同意以優惠價格讓東豐閣公司購買土地，但國有財產局認定該土地公共設施建蔽率明顯不足，不符合投資計畫不同意讓售，東豐閣也因此未交付250萬元的報酬給高男。

台中高分院更二審依圖利罪將高志鵬判刑4年半。高提上訴，去年12月遭最高法院駁回，全案定讞。

(中時 )

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