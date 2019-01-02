蓄勢打沉陸戰艦 美以F-35加持出新招

2019年01月02日 13:50 中時電子報 楊幼蘭

高機動砲兵火箭系統（HIMARS）發射器首度與F-35連線

M142高機動砲兵火箭系統發射器上KC-130J運輸加油機

美國海軍陸戰隊正演練在戰區迅速部署火力的新方法，而這可能意味美軍在西太平洋戰略有重大的轉變。

據《國家利益》（The National Interest）網1日報導，2018年12月7日，美國海軍陸戰隊和352空中加油運輸中隊(Marine Aerial Refueler Transport Squadron)出動，從加州潘德頓軍營（Camp Pendleton）運了兩具M142高機動砲兵火箭系統（HIMARS）發射器，一路到正進行軍演的猶他州達格威試驗場（Dugway Proving Grounds）。

美國海軍陸戰隊正考慮，要為HIMARS發射器採購專用反艦飛彈。陸戰隊證實，2018年秋在亞利桑那州的演示中，F-35隱形戰機能傳遞目標資料給火箭砲兵連，提升射擊的精準度。

一架海軍陸戰隊F-35B偵測到地面的金屬容器，透過無線電數據傳輸鏈，將全球定位系統（GPS）坐標傳遞給HIMARS機組員。

而能發射各式面對面火箭彈的HIMARS從運輸加油機KC-130J一下來，就迅速發射了訓練火箭彈，接著又回到機上返航。這種利用軍機飛快部署火箭砲發射器，打了就走，隨即轉移陣地部署的新戰術，最初是由美國陸軍想出來的，而他們稱之為「高機動砲兵火箭系統快速滲透」法（HIMARS Rapid Infiltration），也簡稱為HIRAIN。

HIRAIN加上其他新戰術和新型火箭彈，可以讓美軍迅速讓遠程火砲就定位，阻撓敵軍的調動。分析指出，這戰術甚至可讓美軍阻止北京在西太平洋擴張。

(中時電子報)