中壢國小日式宿舍 命名活動投票開跑

2019年01月02日 13:46 中時 葉臻

修繕後的中壢國小日式宿舍將做為親子教育、閱讀與體驗的場所。（葉臻攝）

中壢國小日式宿舍由文化局舉辦命名活動。（葉臻攝）

桃園有百年歷史的中壢國小日式宿舍，經過桃園市文化局修繕，去年底興辦命名活動，中壢國小校方表示，第一階段命名活動共收到246件命名稿件，最後選出前5名，即日起至14日開始線上票選活動，選出名稱後預計今年5月開放宿舍讓民眾參觀。

有百年歷史的中壢國小日式宿舍，2015年3月登錄為歷史建築，去年底完成修復工程，由文化局舉辦命名活動，校方表示，修繕後的中壢國小日式宿舍將做為親子教育、閱讀與體驗的場所。

校方表示，第一階段的命名活動共收到246件命名稿件，符合稿件共計218件，不符稿件計28件，最後選出前5名，分別是壢小故事森林、中壢共學堂、瀝1917、壢小森林屋和中壢澗學館，今年1月開始票選活動，最終獲選場館名稱的命名民眾還能獲得5000元超商禮券。

第二階段線上投票的最後計分將以第一階段評選分數（40％）加第二階段票選分數（60％）合計，總分最高者，可獲得5000元超商禮券（或同等品）與中壢國小日式宿舍榻榻米的家繪本書、手提袋1套，投票民眾也可參加抽獎，有機會獲得100元超商禮券（或同等品）與中壢國小日式宿舍榻榻米的家繪本書、手提袋1套。

(中時 )