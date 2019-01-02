去年底無薪假3521人 創3年來新高

勞動部公布去年底無薪假達3521人，創3年來新高。（資料照片）

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中時

勞動部今（2）日公布最新無薪假人數統計，截至2018年12月31日止，實施無薪假的業者共有25家，實施人數3521人，創下3年來新高。勞動部表示，主因是單一企業大幅增加無薪假人數，其中以金屬機電業2944人最多，化學工業261人居次，會持續觀察。

勞動部公布資料，去年12月中有2家停止實施無薪假，另新增4家實施，總計增加2家，達25家，人數從887人增加2634人，達3521人。

勞動部未透露是哪一家企業，僅表示這次該企業是和元旦連假一併實施無薪假，且經常在月底實施無薪假，才會讓月中及月底通報人數落差這麼大。

勞動部指出，無薪假一期最長3個月，若該企業要繼續實施，須重新和員工簽協議書。本期其他實施無薪假企業實施人數多在50人以下，實施期間未超過3個月，多為每月休5至8日。

據了解，國瑞汽車曾在10月時向地方主管機關通報實施無薪假，實施日期由10月到12月。但當時國瑞強調，休假期間仍支付部分薪水，是「有薪假」而非「無薪假」，且經勞資雙方協商及取得所有員工個人同意，事前也有跟工會溝通。

勞動部說，企業實施無薪假須經勞資雙方同意，若僱主片面決定，可依法開罰2萬到100萬元，勞工可向各縣市勞工主管機關申訴。

(中時 )

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