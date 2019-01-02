原保地土地權利審查委員 改由村里部落推舉

2019年01月02日 14:01 中時 王思慧

原先鄉鎮市區公所原住民保留地土地權利審查委員會，主要為管理鄉內原住民保留地權利糾紛、調查、分配，甚至是所有權移轉和無償撥用等事項，但常有原民質疑該委員會的作業機制。原民會今（2）日表示，委員聘任方式，將改由轄內各原住民村（里）或部落推舉再擇定。

原民會指出，由於原住民保留地土地權利審查委員會的審查委員遴選方式，長期以來被各級民意代表及部落族人反映不公平客觀、專業能力不足，也造成許多民怨及行政救濟，原住民族委員會從2016年起著手研修土審會設置要點，希望能解決相關問題。

原民會表示，土審會設置要點已於2018年12月22日修正發布，修正委員聘任方式將改由公所通知轄內各原住民村（里），或部落依慣俗於2個月內推舉公正人士，或熟諳法令的熱心公益人士2人，並由公所就推舉人士中擇定並聘兼之。

另外，要點也增訂直轄市、縣（市）政府應輔導委員完成研習認證的規定，並明訂土審會決議性質，明確劃分委員權利義務。

原民會主任委員夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）表示，透過法令修正可充分尊重部落推舉委員意見，使委員更具部落代表性、審查公正性及客觀性，並強化委員法令相關知識，更符合部落期望，以保障族人土地權益。

(中時 )